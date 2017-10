Berlins Regierender Bürgermeister gerät unter Beschuss - und die Schüsse kommen ausgerechnet aus den eigenen Reihen. Zwei SPD-Abgeordnete machen Müller in einem offenen Brief heftige Vorwürfe und wollen die Hierarchien der Partei überdenken.

Das ist ein langes Positionspapier, und nur auf einer halben Seite geht es um Müller. Es geht darum, wie sich die SPD ändern muss, um eine Volkspartei zu bleiben, es geht um den europäischen Vergleich, Strukturen der Arbeitsgruppen – und es geht eben auch darum, wie man näher an die Leute rankommt. Die Kernthese ist: Die SPD muss sich öffnen, und das schlimmste sind Spitzenpolitiker, die weiter so wie immer agieren – und da ist eben Michael Müller das Negativbeispiel, wie man es nicht machen soll.

Wie ordnet sich die Kritik an Müller denn in dem Papier ein?

Kohlmeier ist der rechtspolitische Sprecher der SPD. Er hat vor ein paar Monaten ein ähnliches Manöver durchgeführt beim Streit um Andrej Holm. Da gab es ganz lange einen Patt innerhalb der Koalition, dann hat er auch einen persönlichen Text in seinem Blog verfasst und erläutert, warum er Holm nicht mehr erträgt. Damit hat er offenbar ausgedrückt, was viele andere auch dachten - es kam Bewegung rein, und Holm war weg. Vielleicht hat er jetzt wieder so etwas vor.

Michael Müller war am Freitagmorgen im Inforadio im Interview und hat zu Air Berlin Stellung genommen. Er wollte zu diesen aktuellen Vorwürfen noch nichts sagen, er habe das Papier noch nicht gelesen. Wo ist es eigentlich veröffentlicht worden?

Es ist auf den Internetseiten von Kohlmeier und Buchner veröffentlicht, da kann es jeder aufrufen, auch ein Regierender Bürgermeister. Wahrscheinlich hat er sich das schon angeschaut, zumindest die halbe Seite, die ihn betrifft. Aber wahrscheinlich will er erst sondieren, wie es in der Partei aussieht.

Wie gefährlich kann diese Kritik denn nun für Michael Müller werden?

Grundsätzlich ist Michael Müller schon seit der Berliner Wahl vor gut einem Jahr angezählt, weil das Ergebnis sehr, sehr schlecht war. Das Bundestags-Wahlergebnis in Berlin war wieder nicht gut. Dann der Volksentscheid Tegel: Wie man so einen Volksentscheid verlieren kann, obwohl die Argumente und die Unterstützung aus der Wirtschaft besser nicht sein könnten! Das ist natürlich ein Problem für Müller, der in die Stadt kommunizieren soll, aber offenbar nicht mehr ankommt. Es wird jetzt die Machtfrage gestellt. In zwei Wochen ist Landesparteitag, und da wird man sehen, wie die Gegner munitioniert sind, aber auch, ob Müller noch genügend Unterstützter hat, um das abzuwenden. Alle gucken jetzt gespannt auf den Fraktionschef Raed Saleh. Der ist schon lange ein Gegner Müllers, aber auch noch jung genug, um den richtigen Moment abzupassen. Und vielleicht ist jetzt ja der richtige Moment.

Das Interview führte Inforadio-Moderatorin Irina Grabowski