Dieser Essay hat es in sich. Raed Saleh, der die SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus anführt, hat der Bundesspitze seiner Partei mit einem Beitrag im Berliner Tagesspiegel öffentlich den Fehdehandschuh hingeworfen.

Die Partei sei in einer "existenzgefährdenden Krise", und sie trage eine Mitschuld am Vertrauensverlust der Bürger in die Politik und am Aufstieg der AfD. Saleh fordert einen "vollständigen personellen Neuanfang", besonders unter den "Funktionären" in der SPD-Parteizentrale. "Die Spitze der SPD hat sich in den vergangenen Jahren ständig vergaloppiert", schreibt Saleh.