Reform des Islam - das fordert der Freiburger Islamwissenschaftler Abdel-Hakim Ourghi. Er brachte dafür ein Plakat mit 40 Reform-Thesen an der Eingangstür der Dar-as-Salam-Moschee an. Es kam zu Diskussionen, aber nicht zu Konfrontationen. Von Torsten Mandalka

Der Imam warf dem Autor vor, mit der Aktion nur PR für sein gerade erschienenes Buch machen zu wollen. Er lud ihn aber gleichzeitig ein, an einer offenen Diskussionsveranstaltung in der Moschee teilzunehmen. Ourghi nahm die Einladung an und zeigte sich “grenzenlos überrascht“ und “dankbar“ für die Gesprächsbereitschaft. “Wir müssen einfach miteinander reden, das ist das allerwichtigste“, sagte der Islamwissenschaftler.

Mit diesen Aussagen machen sich Ourghi und seine Mitstreiter Feinde. Sie brauchen nach etlichen Drohungen und Anfeindungen Polizeischutz, rühren sie doch an den Grundüberzeugungen vieler konservativer Muslime. Der aus Ägypten stammende Islamkritiker Hamed Abdel-Samad ging am Freitag bei Ourghis Buchvorstellung sogar so weit zu sagen, der Islam sei nicht reformierbar. Versuche der Reform des Islam seien allzu oft in eine Islamisierung der Reform übergegangen.

Für seine Aktion nach dem Vorbild Martin Luthers hatte Abdel-Hakim Ourghi die Dar-as-Salam-Moschee (auch bekannt als “Neuköllner Begegnungsstätte“) ausgewählt, weil sie eine arabische Moschee ist. “Der arabische Islam ist von der Zahl der Menschen her einfach größer“, betont er. Und der arabische Islam sei deswegen ein Symbol für den Islam als Ganzes.