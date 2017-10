Fast ein Jahr nach dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz stellt Sonderermittler Bruno Jost am Donnerstag seinen Abschlussbericht vor. Schon sein Zwischenbericht hatte etwaige Versäumnisse und Aktenmanipulation offenbart.

Der frühere Bundesanwalt Bruno Jost hat Mitte April seine Arbeit als Sonderermittler des Senats begonnen, um die Arbeit der Kriminalpolizei und der anderen Behörden rund um den Attentäter Anis Amri zu untersuchen und Fehler aufzudecken. Rund zehn Monate nach dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin stellt Bruno Jost am Donnerstag den Abschlussbericht seiner Untersuchung vor. Parallel beschäftigt sich auch ein Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses mit dem Attentat.

Obwohl Jost in seinem Zwischenbericht Versäumnisse und Fehlinformationen der Polizisten bestätigte, verteidigte er deren Arbeit auch gegen pauschale Verurteilungen. Es habe "keine Hinweise auf flächendeckendes Fehlverhalten der Polizei" gegeben. Jost benannte jedoch viele Fehler einzelner Kriminalpolizisten, die vor dem Anschlag für Ermittlungen gegen Amri zuständig waren. Auch wurden Innensenator Andreas Geisel (SPD) und sein Staatssekretär in den Tagen nach dem Anschlag von der Polizei offenbar falsch informiert. Der Zwischenbericht ist im Internet veröffentlicht worden.

Der tunesische Terrorist Anis Amri war am 19. Dezember 2016 mit einem gestohlenen Laster in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gerast. Beim bislang schwersten islamistischen Terroranschlag in Deutschland starben zwölf Menschen, fast 70 wurden verletzt.



Die Fahndung nach Amri unmittelbar nach dem Anschlag kam viel zu spät, wie aus einem internen Berlicht hervorgeht, der dem rbb und der "Morgenpost" vorliegt. Die Behörde hat mehr als drei Stunden verstreichen lassen, bis sie die bei Terrorlagen vorgesehenen "Fahndungssofortmaßnahmen" einleitete.

In den ersten Stunden nach der Lkw-Todesfahrt suchten die Einsatzkräfte daher weder gezielt die Umgebung des Breitscheidplatzes ab, noch kontrollierten sie mögliche Fluchtwege auf Straßen oder Bahnstrecken. Der Attentäter Anis Amri konnte sich so frei in der Stadt bewegen und ungehindert flüchten.