Recherche des rbb und der "Berliner Morgenpost" - Wichtiges BKA-Dokument für Amris Abschiebung blieb ungenutzt

09.10.17 | 16:35 Uhr

Der Attentäter vom Breitscheidplatz hätte wohl rechtzeitig vor dem Anschlag abgeschoben werden können. Ein für die Abschiebung Amris wichtiges Dokument schlummerte seit 2015 in den Datenbanken des Bundeskriminalamtes, ohne dass es für die Ausländerbehörde abgerufen wurde. Von S. Adamek, J. Goll, S. Opalka & N. Siegmund

Der Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri hätte womöglich bereits etliche Monate vor dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz am 19. Dezember vergangenen Jahres abgeschoben werden können. Das belegen behördeninterne Dokumente, die dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) und der "Berliner Morgenpost" vorliegen.



Da Amri ohne gültige Papiere im Jahr 2015 eingereist war, brauchte es - wie in allen diesen Fällen - für eine Abschiebung sogenannte Pass-Ersatzpapiere. Diese muss das Heimatland ausstellen. Tunesien verlangt für die sichere Identifizierung schon seit Jahren neben den Fingerabdrücken eine Übersendung der Handflächen-Abdrücke. Deshalb fragte die Ausländerbehörde im nordrheinwestfälischen Kleve frühzeitig beim LKA NRW und der für Ausländerfragen zuständigen Aufsichtsbehörde im NRW-Innenministerium (Sicherheitskonferenz) nach diesen Abdrücken - allerdings erfolglos.

Abdrücke in der INPOL-Datenbank

Obwohl die Landeskriminalämter, das BAMF, die für die Ausländerbehörden zuständigen Vertreter der Innenministerien und das BKA auch im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum regelmäßig den Fall Amri erörterten, blieb der zuständigen Ausländerbehörde unbekannt, dass ausgerechnet im Computersystem des BKA die notwendigen Handflächen-Abdrücke vorhanden waren. Diese waren bereits bei Amris illegaler Einreise im Juli 2015 von der Polizei in Freiburg genommen und danach in der Datenbank des Bundeskriminalamtes und der Polizeibehörden der Bundesländer (INPOL) gespeichert worden.



Nicht nur das: Bei einer Kontrolle im Februar 2016 sicherten zusätzlich auch Beamte der Berliner Polizei Amris Handflächen-Abdrücke und speicherten diese ebenfalls in INPOL. Die Einträge liegen dem rbb und der "Berliner Morgenpost" vor.

Handflächen-Abdrücke von Anis Amri

Im April nur Fingerabdrücke und Lichtbilder übergeben

Um eine sichere Identifizierung des Gefährders Amri zu beschleunigen, schaltete sich bereits im Februar 2016 das BKA ein und nahm Kontakt zu tunesischen Behörden auf. Und im April 2016 reisten Spezialisten des BKA nach Tunis, um dort auch Erkenntnisse über Amri einzuholen, dabei übergaben sie auch erkennungsdienstliche Unterlagen - aber lediglich Fingerabdrücke und Lichtbilder, nicht aber die von Tunesien geforderten notwendigen Handflächen-Abdrücke. Die hatte das BKA auf seiner Dienstreise nicht mitgenommen. Das bestätigte das BKA dem rbb. Der als Gefährder eingestufte Islamist konnte somit auch nach der rechtskräftigen Ablehnung seines Asylantrags im Juni 2016 weiterhin in Deutschland bleiben.

Zum Download PDF-Dokument - Dokumente im Original BKA-Papier über die bei den tunesischen Behörden eingereichten Dokumente Infoblatt zu den Anforderungen Tunesiens für Passersatzpapiere

Download (pdf, 838 KB)

Download (pdf, 838 KB)

Wegen unbestätigter Identität aus Abschiebehaft entlassen

Das Behördenchaos endete erst am 30. Juli 2016 - ausgerechnet als Amri selbst versuchte, Deutschland Richtung Schweiz zu verlassen und dabei in Friedrichshafen von der Bundespolizei festgenommen wurde. Aus der Abschiebehaft musste er aber nach nur 48 Stunden wieder entlassen werden, weil der Richter wegen der von Tunesien bis dahin nicht bestätigten Identität Amris keine Chance für eine schnelle Abschiebung sah und ihn damit rechtsicher in Abschiebehaft zu nehmen. Erst jetzt, nach monatelanger Verzögerung, wurde zum dritten Mal ein Handflächen-Abdruck erstellt, so dass die zuständigen Ausländerbehörden die unabdingbaren Dokumente für Amris zweifelsfreie Anerkennung als tunesischer Staatsangehöriger nach Tunesien übermitteln konnten. Solche Verfahren dauern gewöhnlich Monate. Im Fall Amri zu lange: Die Bestätigung über die Identität Amris aufgrund der Handabdrücke erreichte die deutschen Behörden am 21. Dezember 2016 - zwei Tage nach dem Anschlag.

"Strukturelles Versagen"

Der stellvertretende Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Deutschen Bundestages, André Hahn (Linke), spricht angesichts der offenbar in Vergessenheit geratenen Handflächen-Abdrücke von Behördenchaos. "Das ist auf der einen Seite Schlamperei, auf der anderen Seite offenkundig aber auch ein strukturelles Versagen, wenn die eine Hand nicht weiß, was die andere macht, wenn man nicht in eigene Computer hineinsieht und entsprechende Daten dort vorfindet, die man eigentlich seit langem sucht," sagte Hahn dem rbb. Eine Sprecherin des BKA sagte auf Anfrage, das BKA sei nicht für die Abschiebung Amris zuständig gewesen. Daher habe man die im BKA-Computer vorhandenen Handflächen-Abdrücke auch nicht an die zuständigen Ausländerbehörden in Nordrhein-Westfalen weitergeleitet. Die Ausländerbehörden hätten beim BKA direkt auch nie nach den gewünschten Handflächen-Abdrücken gefragt.

Sendung: Abendschau, 09.10.2017, 19.30 Uhr