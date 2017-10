Anhörungsmarathon bis tief in die Nacht

Kritik an der Kreisgebietsreform

Die Anhörung zur Kreisreform ging bis spät nachts, am Freitag ist sie fortgesetzt worden. Wieder gab es Bedenken gegen die geplanten Großkreise. Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) räumte ein, die Reform hätte schneller kommen können.

Im Innenausschuss des Potsdamer Landtages ist die Anhörung über die umstrittene Kreisgebietsreform fortgesetzt worden. Bis in den frühen Morgen dauerte die Anhörung am Donnerstag im Innenausschuss des Potsdamer Landtages.

Am Freitagmorgen war die Stimmung gereizt, die Opposition sprach von einer Anhörungs-Farce, er schäme sich für den Umgang mit Kommunalvertretern, die bis in den Morgen ausharren mussten, so Sven Petke (CDU). Zudem wurde der Zeitpunkt, direkt vor den Herbstferien und nur vier Wochen vor der Abstimmung im Parlament kritisiert. Der Ausschussvorsitzende musste die Abgeordneten immer wieder zur Mäßigung aufrufen.