Frauenrechtlerin Ates fordert Kopftuchverbot in Kitas

Seyran Ates hat sich erneut für ein striktes Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst ausgesprochen. Die Anwältin und Gründerin der liberalen Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin warnte im rbb vor einer zunehmenden Islamisierung der deutschen Gesellschaft und sieht in dem Verbot die Möglichkeit, öffentliches Leben und Religion deutlich zu trennen. Sie forderte zudem, auch vorzuschreiben, dass Kinder in Kitas und Grundschulen keine Kopftücher tragen dürften.

In Bezug auf Lehrerinnen hatte das Bundesverfassungsgericht in Anfang 2015 ein pauschales Kopftuchverbot für unzulässig erklärt. Das Berliner Neutralitätsgesetz hingegen verbietet Beschäftigten an Berliner Schulen weitgehend das Tragen von religiösen Symbolen.