Staatskanzlei: Kein eigenes Programm möglich - Brandenburg nimmt wohl nur wenige Jesiden auf

10.10.17 | 22:03

Brandenburgs rot-rote Landesregierung will statt der vom Landtag einstimmig beschlossenen Aufnahme von jesidischen Flüchtlingen aus dem Irak offenbar lediglich Entwicklungshilfe im Nordirak leisten sowie etwa 30 Flüchtlinge aus Griechenland ins Land holen. Von entsprechenden Plänen unterrichteten nach Informationen der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) Innenminister Karl-Heinz Schröter, der Chef der Staatskanzlei, Thomas Kralinski (beide SPD), sowie die Staatssekretärin im Sozialministerium, Almuth Hartwig-Tiedt (Linke), die Vorsitzenden der im Parlament vertretenen Parteien.

"Wir haben den Fraktionen berichtet, was wir gemacht haben und wie wir weiter vorgehen wollen", sagte Kralinski der KNA. "Wir haben versucht, deutlich zu machen, dass wir nichts verzögern und uns bemüht haben, den Antrag des Landtags auch umzusetzen." Sowohl die Bundesregierung als auch andere Länder seien nicht zu einem gemeinsamen Aufnahmeprogramm für Jesiden mit Brandenburg bereit gewesen. Ein eigenes Brandenburger Jesiden-Aufnahmeprogramm, wie es der Landtagsbeschluss in diesem Fall vorsehe, würde die Bundesregierung nicht genehmigen. "Wir haben die Empfehlung des Auswärtigen Amtes erhalten, kein eigenes Programm zu starten, sondern Hilfe vor Ort zu leisten." Insgesamt sei man damit aber in einer "wirklich schwierigen Situation."

Antrag im Dezember einstimmig beschlossen

Der Brandenburger Landtag hatte Mitte Dezember 2016 einstimmig einen Antrag der Fraktionen von CDU, Grünen, SPD und der Linken beschlossen. In dem Antrag wurde gefordert, dass sich die Landesregierung bei der Bundesregierung für ein Kontingent einsetzt, um in einer humanitären Hilfsaktion schutzbedürftige Frauen und Kinder aus Lagern im Nordirak aufnehmen zu können. Sollte sich der Bund weigern, soll Brandenburg gemeinsam mit anderen Bundesländern ein begrenztes Sonderkontingent von jesidischen Flüchtlingen aufnehmen, heißt es in dem Antrag.

Die fünfte Landtagsfraktion war zum Zeitpunkt der Abstimmung nicht im Plenum: Die AfD-Fraktion, die gegen die Aufnahme von Jesiden ist, hatte die Plenarsitzung zuvor verlassen. Ihr Abgeordneter Andreas Kalbitz war wegen eines Goebbels-Vergleichs ausgeschlossen worden.

Kabinettsposition auch im Regierungslager umstritten

Oppositionsvertreter warfen der Landesregierung vor, den Landtagsbeschluss torpedieren zu wollen. Doch auch im Regierungslager ist die Positionierung des Kabinetts offenbar umstritten. "Angesichts der unklaren Sicherheitslage im Nordirak kann die Aufnahme von Menschen, die es nach Griechenland geschafft haben und dort unter schwierigsten Bedingungen leben müssen, durchaus ein erster Schritt sein", sagte die Linken-Abgeordnete Andrea Johlige. "Allerdings fehlt uns als Linker ein klares Bekenntnis der Landesregierung zu einem Aufnahmeprogramm im Sinne des Landtagsbeschlusses." Die Leiterin des Cottbuser Menschenrechtszentrums, Sylvia Wähling, kündigte Proteste an, sollte die Landesregierung vom Beschluss des Landtags abweichen. Die Sicherheitslage in Kurdistan habe sich in weiter verschärft, die Menschen seien teils in akuter Lebensgefahr.