Nach dem Einbruch in die Ausländerbehörde in Berlin-Moabit wird nach den gestohlenen Dokumenten gefahndet. "Alle Papiere sind nummeriert und damit verfolgbar", sagte der Sprecher der Innenverwaltung, Martin Pallgen, am Dienstag. "Sie sind europaweit zur Fahndung ausgeschrieben."

Montagfrüh hatten Mitarbeiter des Dienstgebäudes am Friedrich-Krause-Ufer den Einbruch entdeckt und die Polizei alarmiert. Unbekannte waren gewaltsam in vier Büroräume eingedrungen. Sie brachen einen Panzerschrank auf und entwendeten Blankodokumente, Behördenstempel und Siegel.



Um Spuren zu verwischen, versprühten die Täter Pulver aus Feuerlöschern in den Büros. Die Einbrecher flüchteten unerkannt. Noch gebe es keine Tatverdächtigen, sagte ein Polizeisprecher. "Wir ermitteln in alle Richtungen", so ein Polizeisprecher.