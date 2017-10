Der Wohnungsmarkt in Berlin ist überlastet, viele Studenten finden keine Unterkunft. Angesichts dessen bereitet Berlin eine Bundesratsinitiative für eine deutliche Erhöhung der Bafög-Wohnpauschale vor. Man müsse "länderübergreifend dafür sorgen, dass die Bundesregierung die Bafög-Wohnpauschale von derzeit 250 Euro möglichst schnell weiter erhöht", erklärte Berlins Regierungschef und Wissenschaftssenator Michael Müller (SPD) am Freitag. In den vergangenen Jahren hätten sich die Studentenzahlen und die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum bundesweit erhöht - bei steigenden Mietkosten in vielen Uni-Städten.

Müller verwies auf lange Wartelisten auf einen Wohnheimplatz bei den Studierendenwerken: "In München liegt die Zahl bei 10.000, in Berlin bei 4.700, Stuttgart meldet 3.900. Das ist eine Herausforderung für alle Bundesländer", so Müller. Unter Berufung auf die Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks hieß es, dass besonders Studenten mit geringen Einkommen inzwischen fast die Hälfte ihrer Mittel für Mietkosten ausgeben müssten.



Insgesamt ist die Zahl der Studenten in Berlin ist nach Einschätzung der Senatskanzlei weiter gestiegen. An den staatlichen, konfessionellen und privaten Hochschulen dürften im Wintersemester 2017/18 insgesamt rund 183.000 Menschen studieren, so ein

Sprecher der Senatskanzlei für Wissenschaft und Forschung. Das sei ein Plus von etwa 3.000 im Vergleich zum Vorjahr.