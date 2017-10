Berlin, Brandenburg und die Deutsche Bahn wollen die Bahnverbindungen vom Umland in die Hauptstadt verbessern – eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichneten sie am Mittwoch. Darin werden acht so genannte Korridore um Berlin benannt, die Berlin mit dem Umland verbinden. In diesen "Korridoren" sollen verschiedene Ausbaumöglichkeiten realisiert werden.