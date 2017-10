Berlin schließt Wirtschaftsvertretung in Istanbul

Das Land Berlin will nach rund anderthalb Jahren seine Wirtschaftsrepräsentanz in Istanbul schließen.

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) sagte am Montag, leider beeinflusse die angespannte politische Lage in der Türkei auch die wirtschaftlichen Beziehungen. Außerdem habe das Büro in Istanbul nicht den Nutzen gebracht, den sie erwartet habe. Es sollte Investoren aus der Türkei gewinnen und Berliner Unternehmen helfen, den türkischen Markt zu erschließen. Zuvor hatten die Zeitungen "B.Z." und "Bild" darüber berichtet.

Das Büro in Istanbul mit einem Mitarbeiter soll zum Ende des Jahres aufgegeben werden. Laut Pop will das Land im kommenden Jahr ein Büro in Peking eröffnen, um die wirtschaftlichen Beziehungen zu China zu stärken.