Audio: Inforadio | 03.10.2017 | Thomas Weber

Berliner Fotograf wurde Akkreditierung entzogen - Landeskriminalamt soll nach G20-Gipfel Daten gelöscht haben

04.10.17 | 06:10 Uhr

Im Streit um entzogene Presse-Akkreditierungen für den G20-Gipfel in Hamburg gerät nun auch die Berliner Polizei unter Druck. Nach Auskunft eines betroffenen Fotografen soll das Landeskriminalamt Beweismaterial vernichtet haben. Dies wäre ein schwerer Rechtsbruch.



Der Skandal um den Entzug von Presse-Akkreditierungen beim G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg hat nun auch die Berliner Polizei erreicht. Nach eigener Aussage hat das Landeskriminalamt mindestens in einem Fall Daten gelöscht, die Grundlage für den Entzug der Akkreditierung waren. Zuerst hatte die "Tagesschau" am Dienstag über den Fall berichtet.



Vorwürfe wurden strafrechtlich niemals verfolgt

Wie Po-Ming Cheung, der betroffene Fotograf aus Berlin, dem rbb am Dienstag bestätigte, hat ihm das Landeskriminalamt am vergangenen Freitag mitgeteilt, dass alle zu seiner Person gespeicherten Datensätze zuletzt gelöscht worden seien. Dabei geht es um konkrete Tatvorwürfe, wie zum Beispiel einen besonders schweren Fall von Landfriedensbruch aus dem Jahr 2011, sowie zwei kleinere Vorgänge aus früheren Jahren. Merkwürdig daran ist allerdings, dass Cheung von diesen Vorwürfen bis zuletzt gar nichts wusste und es auch nie zu einer Strafverfolgung gekommen ist. "Erfahren habe ich von den Vorwürfen erst durch das Schreiben des LKA", sagte Cheung im Gespräch mit rbb|24. Offenbar hat die Polizei also über mehrere Jahre Tatvorwürfe gespeichert, die strafrechtlich niemals verfolgt wurden. Und diese gespeicherten Daten wurden dann wiederum verwendet, um Cheung seine Akkreditierung für den G20-Gipfel zu entziehen.

Dass ihm die G20-Akkreditierung entzogen werden sollte, habe er auch nur zufällig erfahren, denn wegen der schweren Ausschreitungen in Hamburg kam Cheung gar nicht bis zum Pressezentrum, sondern fotografierte unmittelbar am Rande der Anti-G20-Proteste. Erst im Nachhinein erfuhr er durch Recherchen der "Tagesschau", dass sein Name "auf der schwarzen Liste" stand - genau wie der von 27 weiteren Journalisten.



Cheung: Vorwurf des Landfriedensbruchs ist "absurd"

Die Bundesregierung besteht bis heute auf ihrem Standpunkt, dass dieser massive Eingriff in die Pressefreiheit zwingend erforderlich war. Doch nun stellt sich heraus, dass sich die Sicherheitsbedenken - zumindest im Fall von Cheung - überhaupt nicht begründen lassen. Als Fotograf, so sagt der Berliner, sei er immer ganz nah am Geschehen - so auch bei der vom LKA genannten Demo im Juli 2011 in Kreuzberg. Daraus jedoch abzuleiten, er würde mit gewalttätigen Demonstranten sympathisieren oder gar Landfriedensbruch begehen, sei "absurd", sagt Cheung.

Kein einheitliches Meldeverfahren der Justizbehörden

Vielfach würde die Polizei Datensätze speichern, ohne dass geprüft werde, ob die Vorwürfe überhaupt noch aktuell sind, bemängeln die Linken. In einer Anfrage an die Bundesregierung, die der "Tagesschau" vorliegt, wollte die Linken-Fraktion wissen, welche Daten bei der Polizei überhaupt gespeichert werden und wie der Abgleich mit den Justizbehörden erfolgt. Aus der Antwort der Bundesregierung geht hervor, dass nur "ein uneinheitliches Meldeverfahren der Justizbehörden" besteht. Daher erhalte die Polizei "teilweise keine Kenntnis von der Beendigung des Verfahrens und deren Gründen".

Dass das LKA seine Daten nun gelöscht hat, könnte für Po-Ming Cheung eigentlich eine gute Nachricht sein. Das zeige, "dass mein Berufsverbot in Hamburg auf falschen Anschuldigungen beruhte", sagt der Journalist. Zugleich werden rechtliche Schritte gegen den Entzug der Akkreditierung dadurch aber erschwert. Und noch etwas kommt hinzu: "Wenn Daten gelöscht werden, um zu verhindern, dass die Rechtmäßigkeit ihrer Speicherung überprüft wird, handelt es sich um die Unterdrückung von Beweismitteln", sagte der frühere Bundesdatenschutzbeauftragte, Peter Schaar, der "Tagesschau".