Werbeaktion des Berliner Senats - Berlin ist bundesweit auf Lehrersuche

04.10.17 | 19:13 Uhr

Im Frühjahr hatte der Senat bereits innerhalb Berlins mit einer aufwändigen Werbekampagne um Pädagogen geworben. Jetzt hat die Landesregierung ihr Einzugsgebiet erweitert und wirbt bundesweit um neues Personal fürs Lehrerzimmer.



Die Senatsverwaltung für Bildung wirbt um neue Lehrkräfte für Berlin.

Berlin sucht Lehrer und Erzieher nun mit einer Werbekampagne verstärkt auch in anderen Bundesländern.



Deutschlandweit wirbt die Stadt jetzt mit Großplakaten in Bahnhöfen, Postkarten in Kinos und Cafés. "Du hast unseren Kindern gerade noch gefehlt!", ist darauf zum Beispiel zu lesen. Und weiter: "Die stärkste Stadt sucht die stärksten Lehrer." Weil die besondere Zielgruppe natürlich Studenten sind, gehören zu der aktuellen Initiative auch Pfannkuchen-Verteilaktionen vor Universitäten, teilte die Bildungsverwaltung am Mittwoch mit.



Mehr zum Thema Zu viele Quereinsteiger unterrichten an Berlins Schulen - "Frau Scheeres baut sich ein Traumland" Noch nie haben so viele Quereinsteiger an Berlins Schulen unterrichtet wie jetzt. Zahlen bestätigen: Die Neu-Lehrer sind vor allem in Bezirken mit vielen Brennpunktschulen im Einsatz. Der Senat sieht darin kein Problem, die Lehrer-Gewerkschaft schon. Von Sabine Prieß



Wer unterschreibt, bekommt die Reisekosten bezahlt

Die Prognose für den Lehrerbedarf im kommenden Jahr umfasst rund 2.000 neue Lehrer. Ein ebenso hoher Bedarf bestehe in den Jahren darauf, hieß es vom Senat zur Begründung der Werbeaktion nun. Viele Kollegen gingen derzeit in Pension, während gleichzeitig die Kinderzahlen stiegen.



Am 14. Oktober können sich Interessierte auf einem so genannten Berlin-Tag im Ludwig Erhard Haus in der Fasanenstraße über Arbeitsmöglichkeiten informieren, teilte die Bildungsverwaltung mit. Mehr als 60 Schulen und 60 Kita-Träger stellten sich dann mit freien Stellen vor. Der Senat wirbt dabei damit, dass er die Fahrtkosten zum Berlin-Tag für jeden übernimmt, der dort auch einen Vertrag unterzeichnet.



Die Schülerzahl war auch in diesem Jahr wie bereits in den vergangenen Jahren gestiegen. An den allgemeinbildenden Schulen lernen derzeit laut Bildungsverwaltung rund 317.000 Schüler, und damit etwa 6.000 mehr als 2016/2017. Zwar hatte der Senat nach eigenen Angaben rund 2.000 freie Stellen mit Lehrern besetzen können, allerdings war dabei jeder zweite neue Lehrer ein Quereinsteiger. Das stößt vor allem bei der Lehrer-Gewerkschaft auf Kritik.



