Wenn es nach dem Verband deutscher Verkehrsunternehmen (VdV) geht, bleibt Schwarzfahren ein Delikt, also strafbar. Das sagte Lars Wagner, Sprecher des VdV am Montag dem rbb. Das Fahren ohne Ticket als Ordnungswidrigkeit einzustufen, hält er für keine gute Idee. "Das bestraft die 95 Prozent der ehrlichen Fahrgäste", aber auch die Verkehrsunternehmen, die eine Leistung erbringen und am Ende auch alle, die daran interessiert sind, einen gut funktionierenden ÖPNV zu haben, so Wagner.