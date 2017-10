Audio: Inforadio | 20.10.2017 | Jan Menzel

Berliner SPD nach den Wahl-Schlappen - Schreiduelle, Tabubrüche und die Suche nach dem richtigen Kurs

20.10.17 | 19:25 Uhr

2017 schaffte es die Berliner SPD gerade noch mal ins Rote Rathaus. Bei der Bundestagswahl vor gut vier Wochen kam dann der Absturz auf 17,9 Prozent der Stimmen. Seitdem wird gestritten über den Kurs aus dem tiefen Tal. Von Jan Menzel



Wer Stimme und Gewicht hat, kommt ins Kurt-Schumacher-Haus in Wedding. Hier sitzt die Berliner SPD, im ersten Stock tagt der Landesvorstand - und immer wieder montags steht hier der Wählerschwund, der die Partei so quält, auf der Tagesordnung. "Hier ist etwas wirklich Dramatisches passiert, was man über Deutschland hinaus wahrscheinlich gar einordnen muss", sagt Michael Müller, Regierender Bürgermeister und SPD-Landesvorsitzender. "Die Sozialdemokratie ist unter Druck." Müller ringt nach der Bundestagswahl um Erklärungen. Er hat vor allem das Debakel seiner Partei im Bund im Blick. Für andere im Landesvorstand gibt es ein zweites Drama, und das spielt auf der Landesebene. "Wie kann es denn sein, dass ein Jahr nach dem historisch schlechten Wahlergebnis die SPD Berlin wieder ein historisch schlechtes Ergebnis einfährt?" fragt die Chefin des Parteinachwuchses, die Juso-Landesvorsitzende Annika Klose. Der Abgeordnete Sven Heinemann hat eine erste Antwort : "Ich glaube schon, dass es langfristig sowohl auf der Bundesebene als auch auf der Berliner Ebene die eine oder andere personelle Veränderung geben muss."

Schreiduelle und Tabubrüche

Wofür steht die SPD? Und welche Köpfe können das Programm am besten nach außen tragen? Um diese Fragen kreist die Debatte. Sie wird ruppig geführt. Redebeiträge werden schnell und rüde abqualifiziert, von "Schreiduellen" im Landesvorstand ist die Rede, Senatsmitglieder verlassen wutschnaubend den Sitzungssaal. Es geht um den Kurs und die Macht. Auch vor einem Tabubruch schrecken die alarmierten Genossen nicht zurück. Der stellvertretende Landesvorsitzende Mark Rackles hat fünf Thesen zu Papier gebracht. Weil seine Partei im Ostteil der Stadt so stark eingebrochen ist – in Marzahn-Hellersdorf liegt die SPD nur noch auf dem vierten Platz hinter der AfD, der Linken und der CDU –, denkt Rackles laut darüber nach, ob nicht SPD und Linke in bestimmten Wahlkreisen gemeinsame Kandidaten ins Rennen schicken könnten: "Perspektivisch kann es irgendwann heißen, dass man kooperiert. Kurzfristig heißt es vor allem, dass man inhaltlich arbeiten und überlegen muss: Kann man konservative Mehrheiten durchbrechen?"

Auch der Umgang mit der Linken entzweit die Partei

Der Vorschlag findet bundesweit Beachtung, den Parteifreunden im Osten bleibt die Spucke weg. In den Plattenbau-Quartieren an den Rändern der Stadt, den Hochburgen der Linken, müht sich seit Jahrzehnten ein kleines Häuflein Mitglieder, das Partei-Fähnlein hochzuhalten. Jetzt auf diese Art und Weise mit der Linken zusammenzugehen, ist für den Kausldorfer Abgeordneten Sven Kohlmeier eine Bankrotterklärung. "Ich halte den Vorschlag für völlig irrsinnig, weil er faktisch bedeutet, dass sich die SPD als Gesamtberliner Partei aufgeben würde", sagt er. "Die SPD muss selbstverständlich in jedem Wahlkreis einen Kandidaten aufstellen, um ihren Anspruch als Berlin-Partei, als Berlin gestaltende Partei zu erhalten."



Es gibt sogar noch eine dritte Wortmeldung zum Umgang mit der Linkspartei. Sie kommt vom Regierenden Bürgermeister. Statt Kooperation kündigt Michael Müller mehr Konfrontation gegenüber dem Koalitionspartner an: "Es wurde durchaus auch deutlich formuliert, dass wir stärker in eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Linkspartei gehen müssen."



Andere in der Senatsriege und in der Partei ziehen das allerdings als gute Strategie in Zweifel. "Innerhalb einer Regierung halte ich persönlich nichts davon, sich zu profilieren, sagt Boris Velter, Gesundheitsstaatssekretär und Kreischef in Mitte. "Da erwarten die Menschen, dass wir ordentliche Arbeit machen. Da interessiert auch keinen, wer das jetzt jeweils genau gemacht hat, ob gegen Widerstände oder nicht, sondern da geht es darum, Probleme zu lösen, ganz einfach."

Ein alter Machtkampf schwelt noch immer

Diese Vielstimmigkeit auch in anderen Bereichen offenbart die Ratlosigkeit, die in weiten Teilen der SPD herrscht. Verstärkt wird sie durch einen alten, immer noch schwelenden Machtkampf. Fraktionschef Raed Saleh, Nummer 2 in der Berliner SPD, ist gerade unterwegs im Spandauer Problemkiez Heerstraße Nord. Beim Frühstück im Café Pi8 berichtet ein Mann, dass zu viel Müll in den Treppenhäusern und auf der Straße herumliege. Eine ältere Frau drückt dem 40-Jährigen einen sauber handschriftlich geschriebenen Brief in die Hand. Sie möchte, dass die Busanbindung besser wird. Saleh verspricht, sich zu kümmern. "Politik muss wieder dorthin, wo die Leute sind", fordert Saleh. "Und zwar in die Kneipen, auf die Straße, in die Kleingartenkolonien. Politik muss wieder erreichbar sein. Ansprechbar sein für die Menschen."

"Männerproblem auf verschiedenen Ebenen"

Saleh ist für die einen ein Mahner und Hoffnungsträger, für die anderen ein notorischer Querulant. In einem Zeitungsartikel hat er vor einem Jahr die Abgehobenheit von Politik angeprangert. Die SPD laufe Gefahr, ihren Status als Volkspartei zu verlieren. Ohne ihn beim Namen zu nennen, macht Saleh deutlich, dass er den Landesvorsitzenden und Regierenden Bürgermeister Michael Müller für den falschen Mann an der Spitze hält. Dieser Dualismus prägt die SPD seit einigen Jahren. Müller wie Saleh hatten sich seinerzeit um die Wowereit-Nachfolge beworben. Das gegenseitige Beäugen der beiden, die wechselseitigen Nadelstiche nehmen viele in der SPD inzwischen als nervenaufreibende Belastung wahr. Juso-Landeschefin Annika Klose sagt offen, es gebe ein "Männerproblem auf verschiedenen Ebenen". Die Berliner SPD leide darunter, "dass wir zwei Herren an der Spitze haben, die sich einfach nicht einig werden und es nicht schaffen, ordentlich zusammenzuarbeiten"

Neue Spitzenkräfte dringend gesucht

Auch deshalb wird in der Berliner SPD über Personen geredet. Auch deshalb fällt ihr Name: Franziska Giffey, Bezirksbürgermeisterin von Neukölln, die gerade mit einer Klare-Kante-Politik im Stile ihres politischen Ziehvaters Heinz Buschkowsky über die Bezirksgrenzen hinweg auf sich aufmerksam macht. Das Spitzenamt in der Partei traut ihr derzeit niemand ernsthaft zu. Trotzdem gehört die Parteirechte Giffey in den Kreis möglicher kommender Spitzenkräfte in der SPD. Das sieht auch ein Parteilinker wie Mark Rackles so, der perspektivisch für eine personelle Neuaufstellung plädiert. "Das kann heißen, mehr Menschen aus dem Osten, es kann heißen mehr Frauen, es kann auch heißen: mehr junge Menschen. Es kann auch heißen, dass man Neumitglieder – wir haben ja tausende – stärker integriert. Aber diese Frage werden wir in den nächsten Wochen und Monaten beantworten müssen."

Niedersachsen als Vorbild

Dass es neue Gesichter allein aber wohl nicht richten werden, haben die Genossen schon vor mehr als einem Jahr aufwändig analysiert. Eine Arbeitsgruppe kam damals zu dem Ergebnis, dass die SPD ein massives Glaubwürdigkeitsproblem hat. Julian Zado gehört als Mitglied des Landesvorstands zu denjenigen, die immer wieder im Kurt-Schumacher-Haus in Wedding zusammensitzen. Für Zado steht fest, dass die SPD wieder als Kämpferin für soziale Gerechtigkeit wahrgenommen werden muss. "Die Niedersachsen-Wahl zeigt, dass es möglich ist, mit erfolgreicher Landespolitik Wahlen zu gewinnen", sagt er. "Die SPD hat dort ein starkes Ergebnis eingefahren, und ich bin überzeugt davon, dass wir es in Berlin mit erfolgreicher Landespolitik auch wieder schaffen, erfolgreiche Wahlergebnisse einzufahren."



Betätigungsfelder für erfolgreiche Landespolitik gibt es viele: Schulsanierung, Wohnungsbau, Verwaltungsreform und Kriminalitätsbekämpfung. Die SPD muss sich nun beweisen.