Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat die Einführung eines "solidarisches Grundeinkommens" vorgeschlagen. Dafür sollten Tätigkeiten wie Sperrmüllbeseitigung, das Säubern von Parks, das Bepflanzen von Grünstreifen, Begleit- und Einkaufsdienste für Behinderte oder auch Babysitting für Alleinerziehende übernommen werden, nannte er als Beispiele in einem Beitrag für den "Tagesspiegel". Aus "verwaltenden Arbeitsagenturen" sollten endlich "Arbeit-für-alle-Agenturen" werden. Von einem bedingungslosen Grundeinkommen hält der Regierungschef nichts.



SPD-Bundesvize Ralf Stegner begrüßte Müllers Vorstoß. Unterstützung kam auch vom DGB-Vorsitzenden Reiner Hoffmann und vom Deutschen Institut für Wirtschaftsförderung. Dessen Chef Marcel Fratzscher sagte, er finde es richtig, so viele Menschen wie möglich mit einem solidarischen Grundeinkommen in Jobs zu bringen, die einen Wert für die Gesellschaft haben.