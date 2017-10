Audio: Inforadio | 14.10.2017 | Interview mit Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel

Senat will Zeltlager im Tiergarten beenden - Bezirksbürgermeister fordert Gesamtstrategie für Obdachlose

14.10.17 | 10:27 Uhr

Immer öfter gibt es Beschwerden über aggressive Obdachlose in Berliner Parks. Seit Freitag ist die Taskforce Tiergarten im Einsatz. Der Bezirksbürgermeister von Mitte, Stephan von Dassel, begrüßt die Initiative des Senats, warnt aber vor einer Verlagerung des Problems.

Der Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, Stephan von Dassel (Grüne), hat eine Gesamtstrategie für die Obdachlosen in der Stadt gefordert. Es könne nicht sein, dass die Zelte der Obdachlosen beispielsweise im Tiergarten weggeräumt werden und die Menschen dann in anderen Bezirken wieder auftauchen, sagte von Dassel am Samstag im rbb. Er begrüßte es, dass Streifen ab sofort die Identität der Obdachlosen feststellen sollen. Zwar sei dies erfahrungsgemäß schwierig, dennoch helfe es, einen Überblick zu bekommen.

Mehr als 10.000 Obdachlose in Berlin

Am Freitag kam zum ersten mal die Taskforce Tiergarten zusammen. Die Arbeitsgruppe war gebildet worden, um die Probleme mit den wohnungslosen Menschen in den Griff zu bekommen. Neben den Bürgermeistern und Ordnungsamts-Chefs der Bezirke Mitte und Charlottenburg-Wilmersdorf saßen Vertreter der Polizei, Staatssekretäre der Senatsverwaltungen für Inneres, Gesundheit, Soziales und Justiz mit am Tisch.

In Berlin leben schätzungsweise mehr als 10.000 Menschen unter freiem Himmel, viele kommen aus Osteuropa. Zuletzt hatten sich Beschwerden über aggressive Obdachlose in Berliner Parks und Grünanlagen gehäuft. Die Innenverwaltung kündigte am Freitag an, dass die Zelte im Tiergarten in der kommenden Woche abgebaut werden sollen. Dies sei das Ergebnis der ersten Beratung einer Taskforce. Die Betroffenen sollen auf Hilfseinrichtungen aufmerksam gemacht werden. Der Abbau der Zelte sei nur eine erste "Akutmaßnahme", so die Senatsinnenverwaltung. Ein konkreter Termin wurde nicht genannt.

Nächstes Treffen im November

Die Taskforce habe auch vereinbart, dass die Personalien der Menschen aufgenommen werden. Denn belastbare Daten, wer in dem Park wohnt, gibt es bisher nicht. Wenn ihre Nationalitäten festgestellt sind, werde sich die Taskforce an die Botschaften ihrer Heimatländer wenden. Diese hätten einen Auftrag, für ihre Staatsbürger zu sorgen, so Martin Pallgen, Sprecher der Senatsinnenverwaltung. Bei dem nächsten Treffen der Arbeitsgruppe im November soll besprochen werden, welche Hilfen für welche Betroffenen in Frage kommen.