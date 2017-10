traurig Berlin Freitag, 13.10.2017 | 14:45 Uhr

Schade das Berlin es nicht gepackt hat genau wie Bremen in der Statistik nicht am Ende zu stehen.

Die ausgewählten Kriterien belegen jedoch nicht das diese Kinder dumm sind sondern das im Test

vergessen wird das Abenteuer Großstadt erleben die Kinder auch, so oder so jedoch auch als einen

Beitrag zur persönlichen Bildung.

Eine so große Stadt wie Berlin existiert nur einmal in der BRD und das ist auch nicht so ganz einfach diese zu vergleichen.

Dem Senat egal ob dem alten dem uralten oder dem aktuellen die Schuld zu geben ist doch wirklich blöd.

Politisch darf es durchaus verschiedene Meinungen geben doch wer glaubt denn tatsächlich das die Senatoren nicht möchten das Kinder eine gute Ausbildung bekommen ist tatsächlich auf dem falschen Weg.

Übrigens was nicht getestet wurde wie die Auf- und Annahme der elektronischen Medien, dem Allgemeinwissen über die ganze Welt und die Achtsamkeit auf Schulwegen, da gibt es doch in Berlin sicherlich eine Steigerung in das Positive. 2