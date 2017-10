Mehr als 400 freiwillige Helfer haben in Berlin-Neukölln am Sonntag Bio-Brotboxen für die Erstklässler der Region gepackt. Die kleinen gelben Kisten sollen am Montag an 58.000 Kinder in Berlin und Brandenburg verteilt werden.

Unter den Helfern waren auch Neuköllns Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und die grüne Bundestagsabgeordnete aus Berlin-Schöneberg, Renate Künast. Die Grünen-Politikerin erklärte, die Bio-Brotbox sei eine Aufforderung an alle: "Da gibt es dann keine Unterschiede, sondern alle haben diese gelbe Box. Das hat was!"

In den Boxen sind ökologische Lebensmittel: eine Scheibe Brot, ein Gemüseaufstrich, ein kleines Päckchen Schmelzkäse, eine Banane und ein Crunchy-Riegel. Die Bio-Brotboxen sollen Eltern und Kindern ein Beispiel dafür geben, wie eine gesunde Ernährung aussehen kann. Die Initiative wurde vor 15 Jahren in Berlin gegründet und findet bundesweit immer mehr Nachahmer. Das gemeinnützige Projekt wird von mehr als 40 Unternehmen unterstützt.

Mit Informationen von Silke Mehring, radioBerlin 88,8.

Sendung: radioBerlin, 09.10.2017, 6:00 Uhr