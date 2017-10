Das Pilotprojekt zur automatischen Gesichtserkennung am Berliner Bahnhof Südkreuz ist umstritten. Die Bundesdatenschutzbeauftragte will das Projekt stoppen. Innenminister Thomas de Maizière hält die Bedenken für unbegründet.

Vor Beginn des sechsmonatigen Testlaufs war der Protest laut. Datenschützer hatten im August kritisiert, dass durch die Technik die Persönlichkeitsrechte verletzt würden und der Überwachungsstaat sich ausweite.

So kritisierte die Datenschutzbeauftragte des Landes Berlin, Maja Smoltczyk, dass die biometrische Gesichtserkennung "ein sehr, sehr tiefgreifender Eingriff in Grundrechte, insbesondere in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung" sei. Und der Präsident des Deutschen Anwaltvereins, Ulrich Schellenberg, warnte davor, dass es für eine flächendeckende Gesichtserkennung auf öffentlichen Plätzen keine rechtliche Basis gebe. Es sei besser, die praktischen Arbeitsmöglichkeiten der Polizei zu verbessern statt die technischen Erfassungsmöglichkeiten immer mehr auszuweiten, so Schellenberg.