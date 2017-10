In der Brandenburger AfD hat sich eine parteiinterne Gruppe namens "Alternative Mitte" gegründet. Zum Gründungstreffen kamen am Sonntag 15 Parteimitglieder nach Brandenburg an der Havel, darunter auch der AfD-Landtagsabgeordnete Steffen Königer.



Die Gruppe versteht sich nach Königers Worten als liberal-bürgerliche Plattform, die sich gegen "laute Äußerungen vom rechten Narrensaum" richte. Zur Gründung der "Alternativen Mitte" kamen laut Königer Vertreter aus acht Kreisverbänden der AfD. Darunter seien auch drei Kreisvorsitzende gewesen.