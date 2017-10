Brandenburg will vom Bund mehr Geld für Breitbandausbau

Wenn es um die Versorgung mit Breitbandverbindungen geht, steht Brandenburg schon jetzt auf einem Spitzenplatz, gleich hinter Berlin - zumindest im ostdeutschen Vergleich: Mehr als 60 Prozent der Brandenburger Haushalte konnten Ende 2016 mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde surfen.

Im Bundesdurchschnitt sind es aber bereits rund 75 Prozent. Brandenburg sieht den Bund daher in der Pflicht, die Länder beim Ausbau des Breitbandnetzes zu unterstützen. "Wir müssen bei dieser Aufgabe schneller und weiter vorankommen", sagte der Chef der Potsdamer Staatskanzlei, Thomas Kralinski (SPD), am Freitag. Bei der Konferenz der Ministerpräsidenten in Saarbrücken stimmten die Länder auf Antrag von Brandenburg und Baden-Württemberg einem entsprechenden Antrag zu.