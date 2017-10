Parallel zur Bundestagswahl konnte in Brandenburg vielerorts über das Amt des Bürgermeisters entschieden werden. Nicht überall konnte sich ein Kandidat durchsetzen. Am Sonntag findet in neun Städten und Gemeinden die letzten Stichwahlen statt.

Nicht in allen Brandenburger Gemeinden konnte bei der Bürgermeisterwahl am 24. September bereits ein Kandidat durchsetzen. In fast der Hälfte der Gemeinden mussten Stichwahlen angesetzt werden. An diesem Sonntag wird es in fünf Städten und Gemeinden eine finale Entscheidung geben. Am 16. wird in neun weiteren Orten gewählt.