Nach erster Stichwahl-Runde in Brandenburg - "So ganz realisiert habe ich es noch nicht"

09.10.17 | 19:59 Uhr

Die Stichwahlen für fünf Gemeinden und Städte in Brandenburg sind beendet - mit zum Teil überraschenden Ergebnissen. So wird Eisenhüttenstadts bisherige Amtsinhaberin Püschel vom SPD-Kandidaten Balzer abgelöst. Über die Gründe wollte sie nicht spekulieren.



Nach dem vorläufigen Endergebnis vom Sonntagabend stehen in fünf Brandenburger Gemeinden und Städten seit Montagnachmittag auch die endgültigen Ergebnisse für die Bürgermeister-Stichwahlen fest.



In Eisenhüttenstadt konnte sich SPD-Kandidat Frank Balzer gegen Amtsinhaberin Dagmar Püschel (Die Linke) durchsetzen. Nach Angaben der Stadt stimmten knapp 67,9 Prozent der Wähler für den Sozialdemokraten. Püschel kam auf 32,1 Prozent. Damit muss die Linken-Politikerin nach acht Jahren ihren Posten räumen.



Fast 3.400 Stimmen mehr gingen laut Endergebnis an Balzer. Verliererin Püschel sagte der Märkischen Oderzeitung, verloren habe sie bereits am 24. September, nicht erst an diesem Abend. Über die Gründe ihrer Wahlniederlage aber wolle sie nicht spekulieren. "Die Wähler haben das so entschieden und das ist zu akzeptieren", zitiert das Blatt die Linken-Politikerin.



Balzer: "Jungen Menschen eine Perspektive bieten"

"So ganz realisiert habe ich es noch nicht. Aber das wird in den nächsten Tagen passieren", sagte Balzer am Montag im rbb. Zum 5./6. Januar werde es dann losgehen. Derzeit gebe es noch einiges zu regeln mit dem bisherigen Arbeitgeber, damit ein vernünftiger Übergang stattfinde. Aktuell ist Frank Balzer Betriebsrat des Stahlherstellers Arcelor-Mittal in Eisenhüttenstadt. Dort werde er "mit einem lachenden und einem weinenden Auge gehen", so Balzer. Für die Zukunft möchte er aber Werk und Stadt zusammenführen. Sein Ziel sei es, Eisenhüttenstadt als Wirtschaftsstandort zu fördern und um die Stadt herum Ansiedlungen zu forcieren. So sollten etwa gemeinsame Projekte gestemmt werden, um die Wirtschaft in Eisenhüttenstadt "wieder aufleben zu lassen". "Die Wirtschaft ist das A und O", so Balzer. Dem Einwohnerschwund könne nur entgegen gewirkt werden, wenn jungen Menschen eine Perspektive geboten werde. Dazu zähle auch eine funktionierende Infrastruktur, Wohnraum sowie Freizeitangebote.

Und es kommen noch weitere Stichwahlen

In Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) wird Swen Ennullat von den Freien Wählern neuer Bürgermeister. Er setzte sich bei der Stichwahl nach vorläufigem Endergebnis mit 71,5 Prozent gegen den SPD-Kandidaten Heinz-Georg Hanke durch. Der bisherige Amtsinhaber Lutz Franzke (SPD) war nicht wieder angetreten. Für ihn war es bereits bei den vergangenen Bürgermeisterwahlen 2009 zur Stichwahl gegen einen Linken-Kandidaten gekommen, in der er sich am Ende durchgesetzt hatte.



In Vetschau (Bengt Kanzler, Oberspreewald-Lausitz), Doberlug-Kirchhain (Bodo Broszinski, Elbe-Elster) und Glienicke/Nordbahn (Hans Günther Heinrich Oberlack, Oberhavel) wurden die bisherigen Bürgermeister im Amt bestätigt. Hier standen aber die amtlichen Endergebnisse am Montagabend noch nicht fest. Am nächsten Wochenende werden weitere Stichwahlen stattfinden: Dann sind die Wähler in Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin), Velten, Oranienburg (beide Oberhavel), Bad Freienwalde (Märkisch-Oberland), Teltow (Potsdam-Mittelmark), Nuthe-Urstromtal (Teltow-Fläming), Eichwalde (Dahme-Spreewald) und Nauen (Havelland) aufgerufen, ihre Bürgermeister zu bestimmen.

Sendung: Antenne Brandenburg, 09.10.2017, 14 Uhr