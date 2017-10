In diesen fünf Gemeinden finden am Sonntag Stichwahlen statt

Bürgermeisterwahlen in Brandenburg

Parallel zur Bundestagswahl konnte in Brandenburg vielerorts über das Amt des Bürgermeisters entschieden werden. Nicht überall konnte sich ein Kandidat durchsetzen. Am Sonntag findet in fünf Städten und Gemeinden eine Stichwahl statt.