Woidke sieht strukturelle Mängel in ostdeutscher Wirtschaft

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht auch 27 Jahre nach der Wiedervereinigung noch immer große strukturelle Mängel bei der Wirtschaftskraft im Osten.

Ostdeutsche seien in deutschen Führungsebenen unterrepräsentiert und es gebe in vielen Bereichen immer noch eine Ungleichbehandlung bei Löhnen und Gehältern, kritisierte der Regierungschef am Sonntag. Es habe keinen Sinn, das unter den Teppich zu kehren. Dementsprechend gebe es noch erheblichen Handlungsbedarf, um die Deutsche Einheit zu vollenden.