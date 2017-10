Schwarzbuch des Bunds der Steuerzahler - Wo Berlin Steuergeld verschwendet

05.10.17 | 11:00 Uhr

20.000 Euro für Bordsteinabsenkungen am Rand von Trampelpfaden oder 64.000 Euro für einen Kaninchen-Zaun: Der Bund der Steuerzahler hat unsinnige Projekte aufgelistet, für die Berlin Steuergelder verplempert hat. Der Senat hat jedoch auch dazugelernt.



Eine Million mehr kostet die Fußgängerbrücke in der Europacity

Die Europacity am Berliner Hauptbahnhof ist erst im Entstehen - und schon zeichnen sich Teuerungen ab. Zum Beispiel bei einer Fußgängerbrücke über den Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal: Ab Dezember 2018 sollen durch die Brücke Mitte und Moabit verbunden sein. Die Baukosten für den Siegerentwurf des ausgeschriebenen Architekturwettbewerbs hat man 2014 auf 1,87 Millionen Euro geschätzt. Jetzt liegen sie - immer noch vor Baubeginn - bei rund 2,8 Millionen Euro. Der Bund der Steuerzahler erklärt sich die Steigerung dadurch, dass viele Kostenpunkte "offenbar nicht ausreichend berücksichtigt" worden seien. Das zeige ein Bericht des Senats: Schwingungsdämpfer wurden nicht einkalkuliert, für das Stahlgeländer sei zu wenig Material veranschlagt worden. Fazit im Schwarzbuch: "Eine vollständige Kostenschätzung im Wettbewerb hätte unter Umständen zu einer Entscheidung zugunsten einer wirtschaftlicheren Brücke geführt."

IT-Chaos in der Berliner Justiz

Schon im Jahr 2007 fiel die Entscheidung: Die Berliner Zivil- und Strafgerichte sollten nicht länger mit einer Software aus Mitte der 90er Jahre arbeiten. Stattdessen sollte das Software-System "forumSTAR" eingeführt werden, das mittlerweile in zehn Bundesländern genutzt wird. Seit 2011 soll eine Fachgruppe diese Software auf die Berliner Bedürfnisse anpassen und ihre Einführung steuern. Aber noch im März 2017 hieß es vom Justizsenat: Bislang gebe es keinen Zeitplan für die flächendeckende Einführung von "forumSTAR". Möglicherweise sei es im Sommer 2019 soweit.



Erst 2016 hatte es in Berlin massive Probleme an Computern von Richtern und Justizbeschäftigten gegeben, wie dieser Bericht der Senatsverwaltung für Justiz belegt: Buchstaben und Wörter seien vom Bildschirm verschwunden. Dokumente konnten nicht korrekt ausgedruckt werden. Es sei zu plötzlichen Systemabstürzen gekommen. Trotzdem hatten sich Beschäftigtenvertretungen weiter gegen die Einführung von "forumSTAR"-Modulen an verschiedenen Gerichten ausgesprochen: Das Programm stelle sehr viel höhere Anforderungen an die Anwender als die alte Software. Immer noch wird flächendeckend mit der 90er-Jahre-Software gearbeitet, die mit dem Textverarbeitungsprogramm Word 95 verbunden ist. Der Bund der Steuerzahler kritisiert: "Die Kosten für die Probleme bei der Software-Umstellung kann der Justizsenat noch nicht beziffern."

Teure Sauber-Kampagne des Neuköllner Bezirksamts

Mit der Kampagne "Schön wie wir" will das Bezirksamt Neukölln seine Bürger seit Februar 2016 dazu zu erziehen, Müll nicht einfach auf die Straße zu kippen. Neuköllns Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) posierte dafür eigens mit einem gelben Besen, umringt von Kindern, Senioren und Migranten - immer wieder auch mit Parteikollegen. Ist es ein Zufall, dass Tausende Flyer, Postkarten und Plakate gerade in den Monaten vor der Abgeordnetenhauswahl im Herbst 2016 das Bild einer volksnahen Politikerin vermittelten? Auf Anfrage listete das Bezirksamt dem Bund der Steuerzahler Kosten für die Kampagne bis Ende 2017 von mindestens 174.000 Euro auf. Rund 80.000 Euro entfallen davon auf den Zeitraum bis zur Wiederwahl der Bezirksbürgermeisterin im Oktober 2016. Der Bund der Steuerzahler kritisiert die Aktion als "reine Sympathiewerbung zugunsten der Wahlkandidatin" und hält sie "nicht für eine zulässige Öffentlichkeitsarbeit des Bezirks". Außerdem ließ der Erfolg der Aktion zumindest 2016 auf sich warten. Mit 11.520 Fällen von illegaler Sperrmüllablagerung entfielen fast 45 Prozent aller in Berlin gemeldeten Verstöße dieser Art auf Neukölln. Mit den 8.778 Kubikmetern illegalen Abfall hätte man dreieinhalb olympische Schwimmbecken füllen können.



Bordsteinabsenkungen für barrierefreien Zugang - zu Trampelpfaden

In Marzahn-Hellersdorf sind 80 Prozent der Gehwege sanierungsbedürftig. Wiederum jeder zehnte davon muss komplett erneuert werden. In der Pilgramer Straße gibt es über ganze Abschnitte hinweg sogar überhaupt keine befestigten Gehwege. Seit dem vergangenen Jahr können sich dort Gehbehinderte aber zumindest schon einmal über barrierefreie Zugänge zu neu gepflasterten Eckflächen an den vier Kreuzungen zur Bütower Straße, Ledebourstraße, Ahornallee und Kastanienallee freuen. Kostenpunkt: 20.150,85 Euro. Immerhin kündigte das Bezirksamt an, zugunsten einer neuen Kita noch 2017 an der Ecke Pilgramer/Bütower Straße auf einer Straßenseite den Gehweg bis zur nächsten Querstraße zu befestigen. Von den anderen Kreuzungsecken aus wird man wohl weiterhin auf unbefestigten Trampelpfaden unterwegs sein.



Historischer Luxuszaun gegen Kaninchen auf der Luiseninsel

Seit 1991 ist der Große Tiergarten als Gartendenkmal geschützt. Eines der Highlights ist die Luiseninsel mit ihrer anspruchsvollen Bepflanzung - an der in den vergangenen Jahren immer wieder wildlebende Kaninchen knabberten. Deshalb ließ das Bezirksamt Mitte 2016 "einen der Zeit der Anlage zuordenbaren Zaun" bauen. Der sogenannte Lenné-Zaun aus Schuppengeflecht nach historischem Vorbild wurde eigens entwickelt. Der Zaun musste besonders engmaschig geflochten sein, um Hunderte im Park lebende Kaninchen am Durchschlüpfen zu hindern. Dementsprechend teuer wurde die 110 Meter lange und 80 Zentimeter hohe Einzäunung: 63.974,40 Euro. Das entspricht gut 581 Euro pro laufendem Meter. "Erstaunlich" findet es der Bund der Steuerzahler, wie schnell das Bezirksamt Mitte diesen "Luxuszaun" realisiert hat. Seit 2014 wurde nämlich im gleichen Bezirk um die Einzäunung des Französischen Gymnasiums gerungen, um die Schüler vor benutzten Kondomen und Spritzen zu schützen, die vom benachbarten Straßenstrich aus immer wieder auf das Schulgelände geworfen werden. Auch hier hatte der Denkmalschutz einen kostspieligen Zaun aus Schuppengeflecht zur Auflage gemacht. Gebaut wurde dort im Sommer 2017 schließlich ein einfacherer Zaun.



Erfolg des letzten Schwarzbuchs: Umdenken bei "Begegnungszonen"

Ursprünglich sollten in Berlin drei "Begegnungszonen" entstehen. Die erste wurde im Oktober 2015 in der Schöneberger Maaßenstraße fertiggestellt. Das Modellprojekt gehört zu der bereits 2011 vom Senat beschlossenen Fußverkehrsstrategie. Das Zufußgehen sollte in den "Begegnungszonen" einfacher und sicherer werden, alle Verkehrsteilnehmer sollten verträglich miteinander auskommen. Dafür wurde die Maaßenstraße mit mehr als 50 knallbunt bemalten Betonwürfeln verengt, das Parken verboten und der Radverkehr auf die Fahrbahn verlagert. Auf den neu entstandenen Aufenthaltsflächen stehen stählerne Sitzbänke.

Die Begegnungszone kommt allerdings nicht bei allen gut an. Händler und Gastronomen klagen wegen fehlender Parkmöglichkeiten und verkleinerter Ausschankflächen über Umsatzeinbußen. Anwohner beschweren sich über Lärm und Müll durch nächtliche Saufgelage rund um die Bänke. Das alles für 835.384 Euro. Der Bund der Steuerzahler hält die "Begegnungszone" zudem für gefährlich, weil sich Radfahrer die schmale Fahrbahn mit Autos und Lastwagen teilen müssen. Das Bundesverkehrsministerium hatte bereits 2010 Bedenken zur Verkehrssicherheit bei "Begegnungszonen" geäußert und sich gegen ihre Aufnahme in die Straßenverkehrsordnung ausgesprochen. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat im April nun selbst die "Begegnungszone Maaßenstraße" als "großen Käse" bezeichnet. Damit dürften die Planungen zu den zwei weiteren Begegnungszonen in der Kreuzberger Bergmannstraße und am Checkpoint Charlie vom Tisch sein. In den Haushaltsjahren 2015 bis 2017 waren insgesamt 4,86 Millionen Euro für Begegnungszonen eingestellt worden.



Einst für einen Euro verkauft: Jetzt will das Land Berlin das SEZ zurück

2003 verkaufte der Berliner Senat das Sport- und Erholungszentrum (SEZ) für nur einen symbolischen Euro. Damals hieß es in einer Senats-Pressemitteilung: die Vergabe des SEZ sei "an eine feste Zusage des Investors für eine Wiedereröffnung des Schwimmbereiches geknüpft". Innerhalb eines Zeitraums von maximal fünf Jahren werde die Schwimmhalle "zu einem modernen, familienfreundlichen Spaßbad umgebaut". Gegenüber dem Abgeordnetenhaus erklärte der Senat später: Für den Fall, dass der Käufer gegen Vertragspflichten verstoße, könne das Grundstück ans Land Berlin rückübertragen werden. Obwohl auch im Jahr 2010 im SEZ noch kein Hallenbad betrieben wurde, sah der Senat keinen Vertragsbruch: Eine Rückübertragung an das Land Berlin sei nicht angezeigt.



Der Bund der Steuerzahler ließ das Thema jahrelang nicht ruhen und wies immer wieder darauf hin, dass noch kein "modernes, familienfreundliches Spaßbad" im SEZ entstanden ist. 2015 klagte der neue SEZ-Eigentümer deshalb auf Unterlassung der Behauptung, es gebe im Zusammenhang mit dem Kauf die Bedingung zum Betreiben eines Schwimmbads. Das Berliner Landgericht wies die Klage aber ab. Es sei unstreitig Kaufbedingung gewesen, dass der Käufer im SEZ wieder ein Hallenbad betreibe. Nach diesem Urteil hat der Senat seine Meinung zum SEZ geändert. Jetzt heißt es, der Investor habe "Zusagen gemacht, die er anschließend nicht erfüllt hat." Derzeit klagt das Land Berlin auf Rückübertragung des SEZ-Grundstücks.

Sendung: Inforadio, 05.10.2017, 12.00 Uhr