Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Mittwoch 30 Persönlichkeiten mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die 16 Frauen und 14 Männer hätten sich unter anderem im sozialen Bereich sowie in Wissenschaft und Kultur verdient gemacht, hieß es, oder sich bei gesellschaftspolitischen Themen und im Umweltschutz in herausragender Weise engagiert.