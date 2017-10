Audio: rbb | 16.10.2017 | Kirsten Buchmann

Daten für Berlin - Diese Berliner Schulen haben die meisten Schwänzer

17.10.17 | 07:19 Uhr

In der Schule fehlen ist eine Sache - aber ohne Entschuldigung wird's kritisch: Um Schulschwänzer zur Besinnung zu bringen, verhängen die Berliner Behörden jetzt öfter Bußgelder gegen die Eltern. An welchen Schulen Kinder besonders oft unentschuldigt fehlen, zeigt eine Datenanalyse von rbb|24. Von K. Buchmann und D. Wurnig



In Berlin gab es im Schuljahr 2016/2017 rund 700 sogenannte Schulversäumnisanzeigen mehr als im Schuljahr davor. Das ergibt sich nach rbb-Informationen aus Zahlen der Bezirke. Schulversäumnisanzeigen gibt es für Schüler, die den Unterricht geschwänzt haben. Waren es im Schuljahr 2015/16 noch 7.052 Anzeigen, stiegt die Zahl im folgenden Schuljahr auf 7.725.



Zuletzt waren die Regeln für das Schulschwänzen verschärft worden, so dass Schulen schneller reagieren müssen. Bleibt nun ein Schüler fünf Tage im Halbjahr unentschuldigt weg, müssen Schulen das per Versäumnisanzeige dem Schulamt melden. Von den Eltern hartnäckiger Schulschwänzer kann eine Geldbuße bis zu 2.500 Euro erhoben werden. Nach Angaben der Senatsbildungsverwaltung lag die durchschnittliche Fehlquote an den Berliner Schulen im Schuljahr 2016/17 bei 5,4 Prozent. Die Quote für unentschuldigtes Fehlen lag im Berliner Durchschnitt bei 0,4 Prozent. Die Fehlquote gibt an, wie viele Unterrichtstage Schülerinnen und Schülern prozentual im Durchschnitt versäumten. (s. Erläuterungen am Seitenende).

Sollten die Datengrafiken in der App nicht angezeigt werden, folgen Sie bitte diesem Link.

Alle Berliner Schulen - unentschuldigt versäumte Unterrichtstage (in Prozent):



Um die Quote der Schulschwänzer zu senken, geht nun beispielweise der Bezirk Mitte strikter gegen sie vor. Verlangte er im Schuljahr 2015/16 noch keine Bußgelder von Familien, deren Kinder häufig geschwänzt hatten, forderte er im Schuljahr darauf 86 Mal Bußgelder. Deren Höhe lag zwischen 130 und knapp 900 Euro.



Der CDU-Politiker Carsten Spallek, Schulstadtrat in Mitte, sieht Bußgelder als "Stoppzeichen", damit sich Schüler ihres Handelns bewusst werden. Spallek betonte aber auch: "Bußgeld ist immer nur das letzte Mittel. Es gibt vorher aufklärende Gespräche, man spricht mit den Schülerinnen und Schülern. Das Bußgeld steht an allerletzter Stelle. Aber dass man dem deutlich konsequenter hinterhergeht als in den Vorjahren, zeigt, glaube ich, bereits Wirkung."



"Meine Eltern möchten gar nicht, dass ich zur Schule gehe"

Anders als in vielen anderen Bezirken hätten die Schulen in Mitte im vergangenen Schuljahr rund 400 Schulversäumnisanzeigen weniger stellen müssen als im Jahr davor, so Spallek. Insgesamt waren es noch knapp 1.000.



Spallek nennt auch Ursachen für das Schwänzen: Zum Teil seien die Eltern im Umgang mit ihren Kindern überfordert. Manche Familien wollten aber auch gar nicht, dass ihre Kinder den Unterricht besuchen: "Es gibt auch einige - ich kenne das aus eigener Erfahrung mit Jugendeinrichtungen im Wedding - wo muslimisch geprägte Mädchen sagen: 'Meine Eltern möchten gar nicht, dass ich zur Schule gehe. Meinen Eltern ist es egal, dass ich den Wunsch habe, mein Abitur zu machen, um später etwas studieren zu können und Tiermedizinerin zu werden, weil meine Eltern der Auffassung sind, ich solle früh heiraten, eine Familie gründen und mich um die Kinder kümmern.'"

"Ich bin Mutter von fünf Kindern - ich weiß nicht mehr weiter"

Der SPD-Politiker Oliver Schworck, Schulstadtrat in Tempelhof-Schöneberg, sieht dagegen andere Gründe für Schulschwänzen: etwa, dass ein Kind in der Klasse gemobbt wird oder Streit in seiner Familie hat. Ein hohes Bußgeld sieht er nicht als Garant, dass Kinder, die unentschuldigt gefehlt haben, wieder zur Schule kommen. "Wir bekommen Briefe, in denen dargestellt wird, warum es so passiert ist", berichtet er. "Die Inhalte sind dann meist so: Ich bin Mutter von fünf Kindern, alleinerziehend, ich hab alles versucht, alles getan. Ich weiß nicht mehr weiter. Und in diesen Fällen, bezweifle ich, dass es eine Wirkung hat, wenn wir hier noch 100 Euro Bußgeld festsetzen." Für solche Familien sei vielmehr die Unterstützung durch das Jugendamt wichtig, damit die Kinder nicht die Schule schwänzen.



Scheeres will Fehlzeiten weiter reduzieren

Bildungssenatorin Sandra Scheeres findet die Zahlen in Berlin insgesamt nicht zufriedenstellend. Sie pocht darauf, einer "Schuldistanz" so früh wie möglich konsequent zu begegnen, denn sie erhöhe das Risiko schlechter Schulleistungen, gefährde den Schulabschluss und könne dazu führen, die Schule abzubrechen. Auch schon Grundschulen sollen daher schnell reagieren, wenn Schüler unentschuldigt fehlen. Nach Angaben der Senatsbildungsverwaltung von Ende 2016 blieb im 2. Schulhalbjahr 2015/16 rund ein Sechstel der rund 100.000 Berliner Kinder unentschuldigt der Schule fern - das waren rund 17.500. Etwa 4.300 Schüler davon fehlten mehr als zehn Tage. Unter ihnen waren etwa 933, die sogar mehr als 40 Tage ohne Entschuldigung nicht zur Schule kamen.

Grundschulen - unentschuldigt versäumte Unterrichtstage (in Prozent):

Woher stammen die Daten? Die Senatsverwaltung Bildung, Jugend und Familie veröffentlicht im Berliner Schulverzeichnis zahlreiche Daten zu jeder Schule. Das rbb|24-Datenteam hat diese Daten ausgewertet und analysiert. Aufgeführt wird von der Senatsbildungsverwaltung u.a. die sogenannte Fehlquote. Diese gibt die von den Schülerinnen und Schülern prozentual durchschnittlich versäumten Unterrichtstage an. Sie errechnet sich nach der Formel: [Anzahl der Fehltage aller Schüler insgesamt] x 100 / [Anzahl der Schüler] x [Anzahl der Unterrichtstage]. Dabei wird nach Fehlzeiten insgesamt und nach unentschuldigten Fehlzeiten differenziert. (Detallierte Erläuterung der Senatsbildungsverwaltung) Da im Schulverzeichnis Angaben zu Schulen fehlen - u.a. auch von Bildungseinrichtungen mit volljährigen Schülern -, werden diese in unseren Grafiken entsprechend nicht dargestellt.