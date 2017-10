Berlin will mehr HIV-Infizierte in Therapie bringen

HIV-Infizierte, die mit modernen Medikamenten behandelt werden, sind meist nach kurzer Zeit nicht mehr ansteckend. Dennoch gibt es in Berlin viele Menschen, die zwar von ihrer Infektion wissen, aber keine Therapie erhalten. Der Senat will das nun ändern.

Der Berliner Senat will dafür sorgen, dass mehr HIV-Infizierte in der Hauptstadt eine Medikamententherapie erhalten. Es sei noch ein Rätsel, warum es in der Stadt eine relativ hohe Quote von Menschen gebe, die zwar ihren Status kennen, aber nicht in Therapie seien, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) am Donnerstag vor dem Kongress "HIV im Dialog".

Ein Schwerpunkt liege dabei auf Zuwanderern ohne Aufenthaltsrecht. Um ihnen, aber auch allgemein Menschen ohne Krankenversicherung - unabhängig vom Gesundheitsproblem - den Weg in die Behandlung zu ebnen, sei ab 2018 eine Clearingstelle geplant. Eine Clearingstelle berät in Konfliktfällen und vermittelt zwischen den verschiedenen Parteien.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt bereits seit 2013, dass positive Menschen so schnell wie möglich nach einer Diagnose in Therapie kommen. Dadurch werde nicht nur der persönliche Gesundheitszustand verbessert, sondern auch verhindert, dass das Virus ungewollte weitergegeben werde.