Was tut der Senat, um den Tiergarten wieder sicherer zu machen? Diese Frage wurde am Donnerstag im Abgeordnetenhaus heftig diskutiert. Klar, denn die Positionen zum Umgang mit den dort lebenden Obdachlosen reichen von Abschiebung bis zu mehr Hilfe.

Nach der Debatte um Obdachlose im Tiergarten hat das Berliner Abgeordnetenhaus am Donnerstag über Lösungen diskutiert. Dabei schloss sich die CDU der Einschätzung des Bezirksbürgermeisters von Mitte Stephan von Dassel (Grüne) an, dass die Lage in dem Park außer Kontrolle geraten sei.