Die Schwester des Journalisten Deniz Yücel beklagt, dass ihr Bruder noch immer ohne Anklage in einem türkischen Gefängnis sitzt. "Seit 250 Tagen ist mein Bruder in Haft und es liegt nicht mal eine Anklageschrift vor", sagte Ilkay Yücel am Samstag im rbb-Inforadio. Deniz Yücel und die gesamte Familie warteten seit Monaten darauf "zu wissen, was ihm konkret vorgeworfen wird". Sowohl ihre Familie als auch ihre Anwälte seien weiter ohne jede Information, sagte Ilkay Yücel weiter. Sie hoffe nun auf den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.

Ilkay Yücel erklärte, sie könne nur sehr schwer einschätzen, in welcher Verfassung ihr Bruder sei. So dürfe er zwar Besuch empfangen, aber nur einmal in der Woche könne seine Frau ins Gefängnis, seine Anwälte kämen zwei bis drei Mal in der Woche. Allerdings hätten sie auch keine Akteneinsicht. Hinausgehend über die sehr pauschalen Vorwürfe des Haftrichters - "Terrorunterstützung" und "Terrorpropaganda" - hätte die Staatsanwaltschaft bislang keinerlei Informationen herausgegeben, welche konkreten Taten sie Yücel vorwerfen.

Der Straßburger Gerichtshof hatte die Türkei zu einer Stellungnahme aufgefordert. Bis Dienstag muss die türkische Regierung nun die Fragen des Gerichts schriftlich beantworten.



Yücels Anwalt Veysel Ok sagte am Samstag dem Portal WeltN24, er hoffe, dass der Gerichtshof "hier ein Beispielurteil zur Inhaftierung von Journalisten in der Türkei fällen wird". Die türkischen Behörden hätten hier "klar gegen nationales Recht wie auch gegen internationale Abkommen verstoßen". Ok sagte mit Blick auf die nach wie vor fehlende Anklageschrift: "Wir haben die Staatsanwaltschaft mehrfach um ein Gespräch gebeten, aber nie eine Antwort erhalten." Auch schriftliche Nachfragen, warum die Anklage immer noch nicht vorliege, blieben unbeantwortet.



Der "Welt"-Korrespondent sitzt bereits seit dem 14. Februar in Haft. Ihm werden "Terrorpropaganda" und "Volksverhetzung" vorgeworfen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte Yücel wiederholt als deutschen "Spion" und "Agenten" der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) bezeichnet - ohne dafür Beweise vorzulegen.

Insgesamt sind 11 Deutsche in der Türkei aus politischen Gründen inhaftiert - unter anderen der Berliner Peter Steudtner. Gut drei Monate nach seiner Festnahme wegen Terroverdachts wird ihm und anderen Menschenrechtsaktivisten in der Türkei der Prozess gemacht. Das Hauptverfahren fängt am 25. Oktober an.