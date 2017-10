Der Innenausschuss des Abgeordnetenhauses entscheidet am Montag auch über das Alterswohl der Berliner Polizeihunde: Wenn die Abgeordneten dieses Gremiums ihren Etatvorschlag für die Landespolizei an den Hauptausschuss weiterleiten, dann ist hierin eine Art Altersversorgung für die Diensthunde der Hauptstadt enthalten. Gestritten wird allerdings derzeit, wie hoch diese Altersversorgung ausfallen soll. Laut Etatentwurf soll es generell ein Mehr an Geld für die Diensthunde geben.



Doch wie hoch die Summe letztlich genau sein muss, darüber gehen die Meinungen in den Parteien noch auseinander. Einig sind sich die Parlamentarier offenbar darüber, dass die bisherige Pauschale für die Unterhaltskosten eines Diensthundes erhöht werden muss und dass zudem Gelder gebraucht werden für eine Versorgung der Hunde nach der Dienstzeit.