Audio: Radioeins | 01.10.2017 | 08:09 | Interview mit Schönebergs Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler

Ehe für alle - Das erste homosexuelle Ehepaar kommt aus Berlin

01.10.17 | 13:30 Uhr

Die Berliner Bodo Mende und Karl Kreile sind das bundesweit erste verheiratete, homosexuelle Paar. Am Sonntagmorgen gaben sie sich das Jawort. Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg hat sich bewusst für das Paar entschieden.

Unter großer öffentlicher Aufmerksamkeit ist am Sonntag in Berlin das erste gleichgeschlechtliche Paar getraut worden. Im Rathaus Schöneberg gaben sich am Morgen Bodo Mende und Karl Kreile das Jawort. Möglich war dies, weil am Sonntag das Gesetz zur Ehe für alle in Kraft trat. Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) sagte gegenüber der rbb-Welle Radioeins, dass sich der Bezirk Tempelhof-Schönefeld für Mende und Kreile entschieden habe, da es sich um ein "besonderes Paar" handele.



Das Paar ist seit 38 Jahren zusammen und engagiert sich seit Jahrzehnten für die Gleichstellung homosexueller Paare. Bereits 1992 nahmen Mende und Krelle an der bundesweiten "Aktion Standesamt" teil. Die Aktion des damaligen Schwulenverbands in Deutschland (SVD) und die Bundesarbeitsgemeinschaft der Schwulen Juristen (BASJ) markiert den Beginn eines Kampfes um die Ehe für alle in Deutschland. "Da sind Hunderte von lesbischen und schwulen Paaren in ganz Deutschland auf die Standesämter gegangen und haben das Aufgebot, das es damals noch gab, bestellen wollen. Wir wussten natürlich, dass das juristisch nicht geht, es war aber eine sehr wichtige symbolische Aktion", sagte Mende dem rbb-Inforadio. Das aus dem Kirchenrecht stammende Aufgebot wurde 1998 abgeschafft und durch die Anmeldung zur Ehe ersetzt.

Erste Lebenspartnerschaft, erste Ehe

Schon im Jahr 2002 waren Mende und Kreile Vorreiter. Sie waren das erste homosexuelle Paar, das sich seine Lebenspartnerschaft im Roten Rathaus eintragen ließ. Jetzt sind sie bundesweit das erste Paar, das aus ihrer eingetragenen Lebenspartnerschaft eine anerkannte Ehe gemacht hat. Dies sei ihnen wichtig gewesen, um nicht länger vom Staat diskriminiert zu werden.

"Unsere Beziehung ist nicht mehr eine Beziehung zweiter Klasse. So wurden Lesben und Schwule bislang immer behandelt in Abgrenzung zu einer heterosexuellen Ehe", sagte Mende dem rbb. 25 Jahre Hartnäckigkeit seien notwendig gewesen, um auch in Deutschland die Ehe für alle endlich voran zu bringen, so Mende weiter.

Insgesamt elf gleichgeschlechtliche Paare heiraten in Berlin am Sonntag. Neben dem Standesamt Schöneberg bieten auch die Standesämter in Friedrichshain-Krezberg einen außerordentlichen Trautag an. Weitere Eheschließungen sind etwa auch in Hamburg und Hannover geplant.

Gleichstellung, auch bei der Adoption

Der Bundestag hatte im Juni die historische Gesetzesänderung beschlossen. SPD, Grüne und Linke, aber auch etliche Unionsabgeordnete stimmten der Ehe für alle zu. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) votierte mit Nein. Schwule und Lesben konnten bislang nur eingetragene Lebenspartnerschaften eingehen. Damit verbunden waren lange Zeit Benachteiligungen im Miet-, Erb- und Steuerrecht. Zwar wurden einige über die Jahre geändert und der Ehe angeglichen, jedoch nicht alle. Seit Sonntag steht in Paragraf 1353 des Bürgerlichen Gesetzbuchs: "Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen." Konkret bedeutet die Gesetzesänderung die volle Gleichstellung in der Ehe, etwa auch bei der Adoption von Kindern.