Einbruch in Berlin

Bei einem Einbruch in ein zentrales Dienstgebäude der Berliner Ausländerbehörde haben Unbekannte in der Nacht zum Montag diverse Stempel und Blankodokumente gestohlen.

Der oder die Täter hätten vier Büros durchwühlt und dabei unter anderem einen Stahlschrank aufgehebelt, in dem sich die Papiere und Siegel befunden hätten, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Der Einbruch sei am Montagmorgen gegen 05.45 Uhr bemerkt worden. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Beim betroffenen Gebäude handelt es sich der Polizei zufolge um den Hauptstandort der Berliner Ausländerbehörde am Friedrich-Krause-Ufer im Stadtteil Tiergarten.

Weitere Angaben lagen zunächst nicht vor.