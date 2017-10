Sie ist nicht nur die erste Frau in diesem Amt bundesweit, sondern eine Frau mit einer besonderen Biografie: Oberstleutnant Anastasia Biefang machte zunächst als Mann Karriere bei der Bundeswehr. Jetzt übernimmt sie am Standort Storkow als Frau das Kommando.

Biefang ist transsexuell und bundesweit die erste Frau in diesem Amt. Die 43-Jährige hatte ihre Karriere bei der Bundeswehr vor 23 Jahren als Mann begonnen. Da sie sich, wie sie selbst sagt, immer mehr als Frau fühlte, entschloss sie sich vor zwei Jahren zur Geschlechtsumwandlung.

Mit einem Feldgottesdienst und einem feierlichen Appell ist in Storkow (Oder-Spree) am Mittwoch der Führungswechsel beim Informationstechnik-Bataillon der Bundeswehr vollzogen worden. Oberstleutnant Anastasia Biefang übernimmt das Amt von Thorsten Niemann, der ins Verteidigungsministerium wechselt.

Motorboote in voller Fahrt, Panzer zum Anfassen und Cyber-Experten im Gespräch: Der Tag der Bundeswehr hat am Samstag tausende Besucher nach Storkow gelockt - auch weil die Aktion mit dem Stadtfest gekoppelt wurde. Doch es regte sich auch Protest.

Kritik an gemeinsamer Feier von Bundeswehr und Storkow

In Storkow ist sexuelle Vielfalt kein Novum: Vorgänger Thorsten Niemann lebt offen schwul. Mit anfänglichen Berührungsängsten am neuen Standort rechnet Anastasia Biefang dennoch. "Da ist vielleicht eine gewisse Distanz am Anfang, aber die werde ich zusammen mit den Soldaten und Soldatinnen abbauen."

Schwule, Lesben und Transsexuelle haben immer noch einen schweren Stand in der Bundeswehr. Der Wehrbeauftragte der Bundesregierung, Dr. Hans-Thomas Bartels, berichtete jüngst von Wörtern wie "Drecksschwein" oder "Homo" als typische Beschimpfungen. 131 Anzeigen gab es allein im letzten Jahr wegen Verstößen gegen die sexuelle Selbstbestimmung.