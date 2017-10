Damit milderte das Landgericht am Mittwoch das Urteil des Amtsgerichts, das den 37-Jährigen im Februar wegen Betrugs mit Fahrtkosten- und Mietzuschüssen in Höhe von knapp 87.000 Euro zu 14 Monaten Bewährungsstrafe verurteilt hatte. Da die Staatsanwaltschaft eine höhere Strafe gefordert hatte und Jürgens zunächst einen weitgehenden Freispruch, später eine geringere Strafe erreichen wollte, war der Prozess neu aufgerollt worden.

In dem Berufungsprozess hatte die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten gefordert, die zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Der ehemalige Brandenburger Landtagsabgeordnete habe durch falsche Angaben zu seinen Wohnsitzen knapp 87.000 Euro Fahrtkosten und Mietzuschüsse erschlichen und damit einen schweren Vertrauensbruch gegenüber Landtag und den Wählern begangen, sagte Oberstaatsanwalt Rüdiger Falch am Mittwoch in seinem Plädoyer vor dem Potsdamer Landgericht.

Die Verteidigung plädierte dagegen auf sechs Monate Bewährungsstrafe. Ihr Mandant habe bereits durch das erste Verfahren vor dem Amtsgericht wegen der medialen Berichterstattung berufliche Nachteile erlitten, argumentierte Jürgens Verteidigerin Marlen Block in ihrem Plädoyer.