Unterlegener Cuvrystraßen-Käufer kündigt Klage an

Ärger liegt in der Luft: Nachdem Friedrichshain-Kreuzberg sein Vorkaufsrecht in der Cuvrystraße 44/45 genutzt und einen Interessenten ausgestochen hat, kündigt dieser nun Gegenmaßnahmen an - "durch sämtliche Instanzen".