Pläne für den Ex-Flughafen Tempelhof - Wie ein schwerfälliges Tier

23.10.17 | 08:08 Uhr

Filmhafen, Blumenschau, Kreativzentrum - seit der Stilllegung im Jahr 2008 gab es unzählige Vorschläge für das Gebäude des ehemaligen Flughafens Tempelhof. Was tut sich, und wer ist schon vor Ort? Nadine Kreuzahler hat sich umgesehen.

Das Flughafengebäude liegt wie ein schwerfälliges Tier im Weg. Es macht sich breit zwischen dem weitläufigen Tempelhofer Feld auf der einen, Bergmannkiez und Platz der Luftbrücke auf der anderen Seite. Ein graubrauner, sperriger Koloss, der für die meisten unnahbar wirkt. Nicht so für Jürgen Schröder, Techniker und Eventbetreuer. Der 51-Jährige hat schon Halle Berry und Tom Hanks die Hand geschüttelt, er zeigt Fotografen und Regisseuren geeignete Locations und sorgt bei Events für Wasser, Heizung und Strom. Seit acht Jahren ist der ehemalige Flughafen Tempelhof sein Arbeitsplatz. Er kennt das Gebäude so gut wie kein anderer. "Plötzlich hatte ich einen Schlüsselbund in der Hand, mit dem ich fast überall reinkonnte. Und man hat ja viel gehört: Bunker, geheime Räumlichkeiten, Tunnel, und was da alles ist", erzählt Schröder. "Also, für mich ist das der schönste Arbeitsplatz, den ich je hatte, und auch mein größtes Hobby. Manch einer sagt sogar zu mir: 'Mensch, das ist ja dein Zweitwohnsitz!'"

Gepäckband als Sushi-Karussell

Wir treffen uns am Haupteingang des ehemaligen Zentralflughafens Tempelhof. Jürgen Schröder nimmt mich mit durch die Abfertigungshalle mit den alten Check-In-Schaltern. Heute dient sie oft als Kulisse für Filmdrehs, Partys und Events. Das kleine Gepäckband wurde schon als Sushi-Karussell benutzt. Jetzt liegt die Halle still und verlassen da, nur ein leises Summen ist zu hören. Wir steigen hinauf in den ersten Stock, ins ehemalige Airbase-Restaurant. Der Raum ist hell und hat eine geschwungene, wellige Decke, die in den 60er Jahren eingebaut wurde, vermutet Schröder. "Das war damals modern", sagt er. "Hier zeigt sich die Mischung aus ganz alter und neuerer Bausubstanz. Dieser Bereich hier ist erst nach Kriegsende angebaut worden. Auch die Abflughalle wurde erst 1962 fertig gestellt."

Theaterbühne, Museum, Ankunftszentrum

Nationalsozialistischer Protzbau, amerikanischer Militärstützpunkt, Luftbrücken-Basis, Flughafen West-Berlin: Die bewegte Geschichte des Gebäudes ist überall spürbar. Beim Blick aus der großen Fensterfront des Airbase-Restaurants überlagern sich die verschiedenen historischen Schichten. "Als hier noch Flugbetrieb war, war das sozusagen das große Speiserestaurant", erzählt Jürgen Schröder. "Hier konnte man sitzen, schaute nach draußen und konnte seinen Flieger erwarten, das war schon was." Mein Blick schweift übers Tempelhofer Feld und das asphaltierte Vorfeld. Ein Rosinenbomber der US-Airforce steht unterm Dach. Links und rechts erstrecken sich die sieben Hangars in einem Halbkreis. Im Zweiten Weltkrieg haben hier Zwangsarbeiter geschuftet. Heute nutzt die Volksbühne einen Hangar. In einen anderen soll das Alliiertenmuseum einziehen. Vier Hangars sind bis Ende 2019 für Flüchtlinge reserviert - als Ankunftszentrum und Ausweichquartier.

Auch heute noch eines der größten Gebäude der Welt

Langfristig will das Land Berlin das Flughafengebäude in ein "Stadtquartier für Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft" verwandeln, den "Berlin Creative District". Das ist definitiv eine Herausforderung. Tempelhof, ein größenwahnsinniger Nazi-Bau mit 300.000 Quadratmetern Fläche, ist auch heute noch eines der größten Gebäude der Welt. Verwinkelt und baufällig. Das meiste steht leer. Nur ein Drittel der Fläche ist dauerhaft vermietet. Aber: hinter den Mauern verbergen sich Überraschungen, schicke Büros, ein Theater-Fundus, Proberäume. Die Proberäume für Musiker liegen im Gebäudeteil Q - nicht leicht zu finden. Ich folge einer Straße durch einen Torbogen, an stillgelegten Gleisen, Schranken und Security-Mitarbeitern vorbei. Rechts von mir liegen die Hangars 1 und 2, in denen Geflüchtete leben, links von mir: ein langer, flacher Betonriegel, früher Garagen, heute Proberäume. "Herein in die gute Stube", begrüßen mich Hanno und sein Bandkollege Hannes vom Duo "Fokko Wolkenstein".

"Fokko Wolkenstein" und "The Incredible Herrengedeck"

Ihr 30 Quadratmeter-Übungsraum, der sich hinter der unscheinbaren Tür verbirgt, ist gemütlich. Auf dem Boden liegt ein alter orientalischer Teppich. Schaumstoffplatten an den Wänden regulieren den Sound. Im quadratischen Raum verteilt: ein Klavier, Mikrofonständer, Gitarren, ein Schlagzeug, ein Schreibtisch. Fokko Wolkenstein, die ihren Stil - deutsche Texte mit Pop-Punk-Einschlag - selbst "Anti-Schlager" nennen, proben hier zwei Mal in der Woche. Sie teilen sich den Raum mit "The Incredible Herrengedeck". Die insgesamt zehn Proberäume sind mit öffentlichen Mitteln ausgebaut. Bands müssen sich alle zwei Jahre neu darum bewerben. Dieser Ort hier sei schon etwas Besonderes, sagt Hannes, nicht nur, weil er im Vergleich zu anderen, noch dazu rar gesäten, Übungsräumen in Berlin, günstig sei. "Weil man in diesem abgefahrenen Gebäude ist, weil man, wenn es draußen mal nicht regnet, schnell seine Gitarre schnappen und aufs Tempelhofer Feld fahren kann, und weil man irgendwie auch ganz nah dran ist an dem, was einfach gerade so passiert."

Keine Berührungspunkte mit Flüchtlingen

Wenn die Bandmitglieder von Fokko Wolkenstein die Tür zu ihrem Proberaum aufmachen, schauen sie direkt auf die Hangars, die als Flüchtlingsunterkünfte dienen. Berührungspunkte gebe es leider selten. Überhaupt: Das Gebäude wirke nicht gerade einladend, sagt Hannes. "Auch wenn es uns jetzt in seinem äußeren Ring ein Zuhause für unsere Musik bietet, ich finde es schwierig, das Gebäude als so einen warmen Zusammenkommenspunkt zu sehen." Bandkollege Hanno ergänzt: "Ich fände es total schön, wenn es tatsächlich nutzbare Gemeinschaftsräume geben würde, so dass man eben nicht das Gefühl hat, man steht so zwischen diesen Mauern, hat nur diesen einen Gang, und das war's. Sondern dass man Teil von diesem Gebäude wird."

Flughafen Tempelhof - Neues Leben in alten Räumen

Eine Luftaufnahme aus der Zeit, als der Flughafen noch in Betrieb war. Im Grundriss deutlich zu erkennen: die stilisierte Adlerform des 1941 eröffneten Baus von Ernst Sagebiel. Bis zur Eröffnung des Pentagons zwei Jahre später war das Gebäude mit einer Bruttogeschossfläche von 307.000 m 3 das flächengrößte der Welt.

Blick vom Dach über das Vorfeld; im Hintergrund der markante weiße ehemalige Radarturm, erbaut 1982.

Jürgen Schröder ist Eventtechniker und -betreuer. Er kennt das Gebäude wie seine Westentasche. Hier steht er im ehemaligen Flughafenrestaurant...

...und hier in der früheren Abflughalle.

Sie ist tadellos renoviert und wird für Events, Messen oder Filmdreharbeiten genutzt.

An anderen Stellen des Gebäudes sieht es weniger ordentlich aus - hier wird noch kräftig gewerkelt, um die Räume einem neuen Zweck zuzuführen.

Viele Büros sind schon saniert und bezugsfertig - hier können neue Nutzer einziehen.



Blick von oben in eines der vielen Treppenhäuser.

Auch andere Treppen des historischen Gebäudes haben ihren optischen Reiz.

Frank Zahn ist einer von zwei Geschäftsführern der Firma Exozet; hier steht er in einem seiner Büros mit Blick auf das Vorfeld.

Zu seinen Büros gehört auch ein früherer Besprechungsraum der US Air Force mit original erhaltener Einrichtung. Hier wird natürlich nichts verändert.

Aus der Zeit des "Tempelhof Central Airfield" finden sich noch einige Spuren - hier zum Beispiel eine von US-amerikanischen Soldaten selbst gebaute Squash-Halle. Sie steht unter Denkmalschutz.

Die Außenansicht der Squashhalle. Selbst das Hinweisschild ist noch erhalten, wonach...

...das Betreten der Halle in Schuhen mit schwarzen Schuhsohlen, die abfärben können, strengstens verboten ist - "at anytime"!

Auch eine Form der Zwischennutzung: Probenräume für Musiker. Lärmprobleme gibt es keine, und Platz ist reichlich vorhanden.

In ihrem Probendomizil ist alles, was sie brauchen: Hannes (li) und Hanno von der Band Fokko Wolkenstein. Die Räumlichkeiten teilen sie sich mit einer anderen Band, die den klangvollen Namen "The Incredible Herrengedeck" trägt.

Einen etwas höheren Bekanntheitsgrad als die beiden Musiker genießt die Berliner Volksbühne. Sie nutzt den Hangar 5 für Aufführungen - hier die Inszenierung "Iphigenie". Play Pause Fullscreen

































100 Mieter schon jetzt im Gebäude

Diesen Wunsch teilen sie mit anderen Mietern im alten Flughafengebäude. 100 gibt es insgesamt, darunter eine Tanzschule, ein Designzentrum, eine Privat-Uni und Firmen wie Exozet. Exozet entwickelt digitale Konzepte und Virtual Reality Design. Sie sind also genau die Art von Unternehmen, die Berlin im künftigen "Kreativdistrikt" ansiedeln will. 140 Mitarbeiter arbeiten bei Exozet in Berlin auf 2.000 Quadratmetern. Die Büros sind hell, modern, mit bunten Sitzhockern in den Ecken, Denk-Nischen, Grünpflanzen und Kaffeebar. Geschäftsführer Frank Zahn wartet im Besprechungsraum. Er sitzt auf einer Ledercouch vor einer riesigen Fensterfront, die einen wunderbaren Blick auf das Flugfeld freigibt. Vor drei Jahren war Frank Zahn mit seiner Firma Pionier unter den neuen Mietern im Flughafengebäude. Auch er wünscht sich mehr Leben und Infrastruktur. Die nächsten Cafés und Restaurants sind zu Fuß 20 Minuten entfernt. Zu weit für eine schnelle Mittagspause. Deshalb lässt sich Exozet das Essen jetzt liefern.

Tag der offenen Tür Am 18. November findet ein Tag der Offenen Tür im Flughafengebäude statt. Dann will die Tempelhof Projekt GmbH die Bürger nach ihren Ideen fragen. Gleichzeitig schreibt sie das Nutzungskonzept für das Gebäude aus. Erste Ergebnisse sollen dann im Idealfall im Sommer nächsten Jahres vorliegen.

"Nicht planen, sondern machen!"

"Als wir hier eingezogen sind, hieß es ganz klar: Das wird jetzt ausgebaut, und wir wollen Kreativindustrie", sagt Frank Zahn. "Aber neben uns gibt’s vielleicht noch zwei, drei andere, die hier irgendwie in dem Bereich aktiv sind, und sonst ist nicht viel passiert." Er wolle jetzt einfach nur noch, dass irgendwas passiert, ergänzt der Geschäftsführer von Exozet. "Ich glaube, man muss einfach mal machen. So wie Berlin einfach auch funktioniert: Plätze freigeben und einfach mal sagen: Hier, für wenig Geld könnt ihr diese Location haben, bespielt sie." Natürlich wisse er, dass so ein öffentliches Gebäude des Landes Berlin viele Vorschriften habe. Aber das müsse man einfach mal flexibler handhaben. "Ich glaube eben, so ein Kreativ-District ist nicht planbar, sondern man muss das Gebäude öffnen und sich trennen von zu vielen Vorschriften. Hier will ja auch keiner einen perfekten Büroraum haben, der ist hier gar nicht nötig, den kann man irgendwo in Berlin sowieso bekommen. Aber dieses außergewöhnliche Gebäude muss mit Leben gefüllt werden. Und da sag ich einfach: machen. Nicht planen, sondern machen!"

Zur Zeit keine Wohnungspläne

Machen - das will auch die neu gegründete Initiativgruppe Tempelhof, eine Bürgerstiftung im Aufbau. Sie möchte das Flughafengebäude als riesigen Freiraum mitten in der Stadt etablieren, offen für alle, ähnlich wie das Tempelhofer Feld. Eine UN-Menschenrechts-Uni stellen sie sich vor, Foodsharing, Demokratie-Workshops.

"Das Gebäude war es, was uns inspiriert hat", sagt Annette Jensen, Journalistin und Mitgründerin. "Dass dieses Gebäude, das zu einem erheblichen Teil leer steht, ungenutzt ist, ist eine ganz wahnsinnige Chance für die Stadt. Was mich fasziniert, ist die Idee, dass sich hier sehr vieles vernetzen kann und dass ein gemeinschaftliches Miteinander, ein gigantischer Innovationsschub möglich wird." Unter thf.vision stellen sie ihren Bürgerplan der Öffentlichkeit vor. Visionen gibt es viele, Wohnungen auf dem Dach zum Beispiel. Eine alte Idee von Architekt Arno Brandlhuber, letzte Woche in der rbb-Abendshow noch mal neu formuliert, als Bausenatorin Kathrin Lompscher (Linke) neben ihm saß. Sie nannte die Idee eine "schöne Vision", die man allerdings "mit dem Denkmalschutz besprechen müsse". Auf Nachfrage des rbb teilte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung aber mit, dass es zur Zeit keine Pläne für Wohnungen auf dem Flughafengebäude Tempelhof gebe.

Der Denkmalschutz dürfte dabei nicht das einzige Hindernis sein. Die bauliche Grundsubstanz ist marode, es regnet durch Dächer, die Statik wird gerade neu angepasst, Schadstoffe müssen beseitigt werden. Materialprüfer gehen durchs Gebäude. Auch, um das tatsächlich verbaute Material mit den Angaben in den Bauplänen abzugleichen. Gar nicht so einfach, weil nicht mehr alle Pläne vorhanden sind. Allein die Sanierung des Flughafengebäudes schluckt jährlich Millionen. Trotzdem: Auch jetzt wird nicht nur repariert, sondern auch schon saniert und gebaut. Im August starteten die Bauarbeiten am Tower am westlichen Kopfteil des Gebäudes. Er soll ab 2020 als Aussichtsplattform zugänglich sein. Auf dem Dach soll eine über ein Kilometer lange Geschichtsgalerie entstehen.

"Es geht was los, das spürt man"

Auch in einem Teil des Hauptgebäudes wird gerade gewerkelt. Jürgen Schröder nimmt mich mit auf die Baustelle. Links und rechts von einem gebogenen, endlos erscheinenden Flur gehen Räume ab. Schuttberge und herausgerissene Metallstreben liegen herum, aus den Decken hängen Kabel. "Hier haben wir mit sehr viel Fantasie mal so ein zukünftiges, wunderschönes Büro, und ich sag' mal, wenn man so eine Fläche hat, mit Blick aufs Flughafenvorfeld, auf der anderen Seite den Blick nach draußen auf eine Grünfläche, das wird dann schon. Es geht was los, das spürt man", ist sich Schröder sicher. Schicke Büros, Wohnungen auf dem Dach, Kreativdistrikt oder Freiraum für alle. Egal, was am Ende aus dem alten Flughafengebäude Tempelhof wird, es wird wohl noch einige Jahre dauern. Das Gebäude ist eben ein schwerfälliges Tier mit vielen Wehwehchen und Besonderheiten.