Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat den Wohnblock Cuvrystraße 44/45 gekauft. Wie der Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) rbb|24 am Mittwoch mitteilte, habe der Bezirk das Vorkaufsrecht für 30 Wohnungen ausgeübt. Sie gehen an die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte (WBM). Der Kauf hat 1,9 Millionen Euro gekostet, sie werden von der WBM übernommen. Die Mieter zahlen dort derzeit durchschnittlich 3,46 Euro pro Quadratmeter.

Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat damit insgesamt für neun Häuser das Vorkaufsrecht ausgeübt und für zehn Häuser Abwendungsvereinbarungen abgeschlossen. Dadurch seien "20 Gebäude mit insgesamt 761 Wohnungen und 126 Gewerbeeinheiten abgesichert" worden. Schmidt teilte rbb|24 weiter mit, dass derzeit zwei weitere Vorkaufsfälle geprüft würden. Dabei gehe es um Häuser in der Schönleinstraße (Kreuzberg) und in der Eckerstraße (Friedrichshain). Das Gebiet rund um Moritzplatz/Ritterstraße wolle man noch in diesem Jahr zum Milieuschutzgebiet festsetzen. Zudem habe der Bezirk ein "Screening" durchgeführt und weitere Gebiete für das kommende Jahr definiert. Derzeit leben mehr als 50 Prozent der Friedrichshain-Kreuzberger Bevölkerung in Milieuschutzgebieten. "Wir wollen das Gebiet so weit ausdehen wie möglich", so Schmidt. Kein Milieuschutz soll jedoch für Neubauten (zum Beispiel im Möckernkiez), Gewerbegebiete oder Wohnlagen mit bereits hohen Mieten angestrebt werden.

In Berlin gibt es rund 40 Milieuschutzgebiete. Dort haben Bezirke nicht nur ein Vorkaufsrecht, sondern für Investoren gelten auch strenge Richtlinien. So ist die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen in diesen Gebieten genehmigungspflichtig und nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Auch der Abriss oder mietenerhöhende Sanierungen müssen vom Bezirksamt genehmigt werden. Vor der Nutzung des Vorkaufsrechts muss mit dem potentiellen Käufer eine Abwendungsvereinbarung geschlossen werden. Darin kann sich der Käufer dazu verpflichten, in den kommenden 20 Jahren keine übertriebene energetische Sanierung durchzuführen oder Aufzüge einzubauen. Wichtiger ist allerdings, dass keine Aufteilung in Eigentumswohnungen stattfindet.

Ziel ist es, auf diese Weise die Zusammensetzung der angestammten Wohnbevölkerung zu erhalten. Doch bisher haben erst sieben von zwölf Bezirken solche Gebiete ausgewiesen (Stand: August 2017). Die Senatoren ermutigten die Bezirke, noch stärker tätig zu werden.

Das Vorkaufsrecht soll in Zukunft aber auch in sogenannten städtebaulichen Entwicklungsgebieten zum Tragen kommen, die der Senat benennen kann. Dazu gehören Areale wie der Güterbahnhof Köpenick, der Blankenburger Süden oder die Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne in Spandau.