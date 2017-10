Immer mehr Kinder und Jugendliche in Berlin besuchen Ganztagsschulen. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie der Bertelsmann Stiftung hervor. Im Schuljahr 2015/2016 gingen demnach 187.895 Schüler der Jahrgangsstufen eins bis zehn auf eine Ganztagsschule. Das waren 65,8 Prozent aller Schüler - und 1,6 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.

Es waren doppelt so viel wie im Durchschnitt aller Bundesländer (39,3 Prozent). In Sachsen (77,5 Prozent) und Hamburg (91,5 Prozent) blieben anteilig noch mehr Schüler am Nachmittag in der Schule. Am wenigsten waren es mit 16 Prozent in Bayern.



In Berlin war der Anteil der Ganztagsschüler in den Gesamtschulen (92,3 Prozent) am höchsten. Von den Gymnasiasten gingen 36,7 Prozent auf eine Ganztagsschule. Von den Berliner Grundschulkindern waren drei Viertel (77,2 Prozent) Ganztagsschüler.