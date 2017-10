Denn bislang waren sich die drei Flughafengesellschafter einig, dass Tegel nach der Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER geschlossen wird. Beim Volksentscheid am 24. September in Berlin stimmten jedoch rund 56 Prozent für die Offenhaltung des alten Stadtflughafens.

Einen Monat nach dem Berliner Volksentscheid für die Offenhaltung des Flughafens Tegel beraten Berlin, Brandenburg und der Bund über die Konsequenzen. Bei einer vorgezogenen Gesellschafterversammlung am Donnerstag in Potsdam soll es vor allem um die Frage gehen, ob der Bund und das Land Brandenburg ihre Position nach dem Bürgervotum in der Hauptstadt geändert haben - was jedoch eine Überraschung wäre.

Der Volksentscheid war rechtlich nicht bindend. Der rot-rot-grüne Berliner Senat sieht erhebliche rechtliche und finanzielle Risiken im Fall eines Tegel-Weiterbetriebs und will den Airport daher weiter wie geplant dichtmachen. Gleichzeitig will Rot-Rot-Grün das Votum erklärtermaßen ernst nehmen. So soll noch einmal untersucht werden, ob eine Offenhaltung Tegels rechtlich möglich ist und welche Folgen das hätte, auch für den BER. Dessen Genehmigung ist an die Tegel-Schließung gekoppelt.

Da Berlin die seit Jahren festgezurrten und gerichtlich bestätigten Planungen nicht allein ändern kann, war Regierungschef Michael Müller (SPD) auf das Nachbarland Brandenburg, auf dessen Gebiet der BER liegt, sowie den Bund zugegangen. Das rot-rot regierte Brandenburg betonte zuletzt mehrfach, dass es an der Tegel-Schließung festhalten will. Finanzminister Christian Görke (Linke) sagte am Wochenende, der Betrieb von zwei Flughäfen wäre aus seiner Sicht zu teuer. Auch seitens des Bundes deutet bislang nichts auf eine neue Haltung hin.