Camps von Obdachlosen und Einwanderern in Berliner Parks sorgen für Rufe nach der Polizei und für politische Debatten. Neuköllns Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) will die Parks nicht als Schlafplätze freigeben und die Osteuropäer wieder zurückschicken.

Die Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Neukölln, Franziska Giffey (SPD), hat erneut ein gemeinsames Vorgehen in ganz Berlin gegen das illegale Campen von Einwanderern aus Osteuropa gefordert. Giffey sagte am Montagabend bei einer SPD-Veranstaltung in Pankow: "Wir können nicht hinnehmen, dass neue Zeltlager im Park mit 30 oder 40 Leuten entstehen." Die Antwort könne nicht sein: "Lasst doch den armen Leuten ihren Schlafplatz." Dafür müsse es einen Konsens in der Politik in der ganzen Stadt geben, so Giffey weiter.

Beim Thema Innere Sicherheit forderte Giffey härtere Gerichtsurteile gegen kriminelle Clans und mehr Disziplin und klare Regeln in ihrem Bezirk. "Ich würde mir wünschen, dass wir an vielen Stellen in Berlin eine viel konsequentere Justiz hätten", sagte sie. "Denn nichts ist frustrierender als wenn der Drogendealer oder auch der illegale Zigarettenhändler am nächsten Tag wieder draußen ist und weitermacht."

Dadurch entstehe ein Vertrauensverlust der Bürger in Politik, Justiz und Polizei. In Berlin gebe es zwölf bis 14 kriminelle Clans, "die den sozialen Frieden in der Stadt gefährden", sagte Giffey über die meist arabischen Banden, die vor allem von Drogenhandel und Schutzgelderpressung leben.