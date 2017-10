Zu dem Protestzug vor dem Deutschen Bundestag in Berlin hat ein Bündnis aus Vereinen, Gewerkschaftern und Organisationen aufgerufen. Laut Polizei sind rund 10.000 Teilnehmer für die Demonstration im Berliner Regierungsviertel angemeldet. Allein via Facebook haben bis zum Samstagabend rund 4.000 ihre Teilnahme angekündigt.

Ganz offiziell ist es eine "Demo gegen Hass und Rassismus im Bundestag": Die Veranstalter des Protests am Sonntag (12 Uhr) haben aber auch klar gemacht, dass die Adressatin vor allem eine Partei ist: die AfD. Am Dienstag werden bei der konstituierenden Sitzung des Deutschen Bundestages erstmals AfD-Abgeordnete ins Parlament einziehen: 94 Parlamentarier entsenden die Rechtspopulisten - zwei Mitglieder sind aus der Fraktion ausgetreten.

"Seit 1949 ist der Deutsche Bundestag das Herz unserer parlamentarischen Demokratie – ein Ort von Meinungsfreiheit und kontroverser Debatte. Doch wenn er am 24. Oktober 2017 neu gewählt zusammentritt, wird dieser Tag zur Zäsur: Rechtsextreme und Rassisten nehmen auf den Stühlen des Parlaments Platz, als Mitglieder der neuen AfD-Fraktion", heißt es im Aufruf der Veranstalter. Vom Rednerpult im Reichstagsgebäude drohten Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, Hass und Ressentiments, hieß es weiter. Bei der Bundestagswahl am 24. September wurde die AfD mit 12,6 Prozent drittstärkste Kraft.



Mitinitiator Ali Can erklärte wenige Stunden vor dem Auftakt der Demo: "Obwohl mich das Wahlergebnis als ehemaligen Asylsuchenden zutiefst schockiert hat, richtet sich unsere Demonstration nicht gegen die demokratische Wahl der AfD in den Bundestag." Vielmehr solle ein Zeichen gesetzt werden, dass mit der Partei nicht Rassismus und Hass auf den Stühlen des Parlaments Platz nehmen dürften und andere Parteien dem Rechtsruck folgten. Gezeigt werden solle zudem, dass die große Mehrheit der Menschen in Deutschland für Vielfalt und Weltoffenheit stehe.