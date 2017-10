Datenanalyse von rbb|24 - Wenn Unterschiede Schule machen

16.10.17 | 07:26 Uhr

In Berlin gilt: Eingeschult wird an der Grundschule vor Ort. Doch nicht jede Familie gibt sich mit ihrem Los zufrieden, denn Schule ist nicht gleich Schule - ob bei Schülerzahl oder Stundenausfall. Eine Datenanalyse von rbb|24 offenbart große Unterschiede zwischen den Grundschulen. Von Sarah Mühlberger und Dominik Wurnig

Die diesjährigen Erstklässler stehen kurz vor ihren ersten Schulferien, für die Eltern des kommenden Jahrgangs wird es langsam ernst: Am Dienstag endet die Anmeldefrist für das Schuljahr 2018/19. Schulpflichtig wird dann, abhängig vom Geburtsmonat, der Jahrgang 2011/2012. Die in Berlin seit Jahren anwachsenden Schülerzahlen – bis 2025 werden sie um ein weiteres Viertel steigen - machen sich zwar bei den Schulanfängern etwas weniger bemerkbar, hier steigen die Zahlen deutlich langsamer. Trotzdem waren es auch in diesem Schuljahr etwa 600 mehr Erstklässler als 2016. Für das Schuljahr 2018/19 geht die Senatsverwaltung von 29.600 Erstklässlern an den öffentlichen Grundschulen aus. Hinzu kommen die Schüler, die Privatschulen besuchen - das ist in Berlin jeder zehnte Schüler.

Sollten die Datengrafiken in der App nicht angezeigt werden, folgen Sie bitte diesem Link.

Nicht alle Kinder kommen auf ihre Einzugsschule

In der Hauptstadt gilt das Prinzip der Einzugsschule: In der Regel kommen die Kinder an die nächstgelegene Grundschule, hier müssen sich auch alle Eltern erst einmal anmelden. Auf Antrag ist es aber auch möglich, dass die Kinder eine andere Schule besuchen. Laut Senatsverwaltung landet berlinweit jeder vierte Erstklässler in einer Schule, die nicht seinem Einzugsgebiet entspricht. Die Gründe sind vielfältig. So kann es beispielsweise schlicht sein, dass es an der Einzugsschule mehr Anmeldungen als Plätze gibt. Denn während die Schülerzahlen steigen, fehlen auf der anderen Seite Lehrer und neue Schulgebäude. In der Hälfte der Berliner Bezirke gab es in diesem Schuljahr nicht für alle Erstklässler einen Platz an der Einzugsschule. Immer mehr Berliner Eltern klagen, um einen Platz an ihrer Wunschschule zu bekommen. Wenn es die Eltern sind, die sich für eine Schule außerhalb des Einzugsbereichs entscheiden, dann meist aus persönlichen Gründen, sagt Norman Heise vom Landeselternausschuss. Zum Beispiel, weil sie lieber eine musikbetonte Schule für ihr Kind wollen, weil ein Geschwisterkind bereits eine andere Schule besucht, oder weil sie sich für eine Privatschule entscheiden. "Der Anteil der Eltern, die wegen des schlechten Rufs ihrer Einzugsgrundschule eine Alternative suchen, ist nicht besonders groß", glaubt Heise. "Aber es gibt diese Fälle natürlich."

Viele Eltern schauen auf den ndH-Anteil

Wer sich über die Schulen der Hauptstadt informieren möchte, findet im Berliner Schulverzeichnis Zahlen und Fakten zu jeder der über 1.000 Schulen im Stadtgebiet. Seit 2005 stehen dort aktuelle Angaben zum Unterrichtsausfall, zur Nationalität der Schüler oder zum Geschlechterverhältnis der Lehrer. Berlin ist eines der wenigen Bundesländer, das diese Daten überhaupt transparent macht.



Besonders groß, das zeigte vor einigen Jahren eine Studie, ist online das Interesse am sogenannten Anteil der nicht deutschen Herkunftssprache (ndH). Gemeint sind hierbei Schüler, bei denen in der Familie vorrangig eine andere Sprache als Deutsch gesprochen wird – die also einen Migrationshintergrund haben. Der ndH-Anteil ist in Berlin generell hoch und liegt im Schnitt bei einem Drittel. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Schulen und Bezirken sind jedoch massiv, wie auch die Auswertung von rbb24 zeigt: Zwischen null und 98,2 Prozent liegt der ndH-Anteil bei den Grundschulen. Im Westteil und innerhalb des S-Bahnrings liegt er dabei deutlich höher als im Rest Berlins.

Dass der ndH-Anteil in den Schulporträts zu finden ist, wurde immer wieder kritisiert, weil er möglicherweise die Segregation an den Schulen verschärft: Eltern von Kindern ohne Migrationshintergrund meiden offenbar vor allem jene Schulen, deren ndH-Anteil besonders groß ist, so dass er in der Folge weiter steigt und die Bildungsungerechtigkeit verschärft.



Große Unterschiede gibt es auch beim Unterrichtsausfall und bei den Vertretungsstunden, wie die rbb|24-Analyse zeigt.

Nicht nur Schüler, auch Lehrer fehlen manchmal: Weil sie krank oder auch weil die Planung nicht genügend Lehrer und Lehrerinnen für den Bedarf einkalkuliert hat. Vertretung von Unterricht meint die Summe aller getroffenen Maßnahmen (organisatorische Veränderungen der Unterrichts- und Stundenplanung) zum Ersatz des Unterrichtes gemäß Organisationsplan. Ausfall von Unterricht meint Unterrichtsstunden, die ersatzlos ausgefallen sind.

An einigen Grundschulen fällt jede zehnte Stunde aus, an anderen nicht einmal jede hundertste. An manchen Schulen werden nur zwei Prozent aller Stunden vertreten, an anderen mehr als 40 Prozent. Allerdings, gibt Norman Heise vom Landeselternausschuss zu bedenken, müsse man alle Werte einordnen: Bei einer kleinen Schule fallen schon wenige ausgefallene Stunden stark ins Gewicht. "Eine niedrige Ausfallquote kann zum Beispiel bedeuten, dass eine Schule gut organisieren kann. Ein hoher Anteil kann aber ein Signal dafür sein, dass das Personal einer Schule knapp bemessen oder überlastet ist. Oder dafür, dass das Kollegium schon etwas älter und dadurch krankheitsanfälliger ist."



Arne Schaller von der Berliner GEW gibt zu bedenken, dass auch das pädagogische Konzept der Schule einen Einfluss auf Werte wie Unterrichtsausfall oder Vertretungsunterricht habe: "Bei einer Grundschule mit integrativem Ansatz sind Stunden oft doppelt besetzt, in diesen Klassen wird dann als erstes ein Lehrer abgezogen, wenn irgendwo anders jemand fehlt." Das Hauptproblem sei aber unverändert, dass in der ganzen Stadt Lehrer fehlen.