Eine 88-jährige notorische Holocaust-Leugnerin ist in Berlin wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten verhängte gegen Ursula H. am Montag sechs Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährung, wie eine Gerichtssprecherin sagte. Die Angeklagte kündigte unmittelbar danach Berufung an.



H. wurde vorgeworfen, Ende Januar 2016 auf einer öffentlichen Veranstaltung in Berlin mehrfach gesagt zu haben, dass es den Holocaust nicht gegeben habe. Zudem soll sie geäußert haben, dass "nichts echt" sei an den Gaskammern des Konzentrationslagers Auschwitz und dass dort "keine Millionen und auch keine Hunderttausende umgebracht" worden seien.