Armutsrisiko für Kinder in Berlin weiter gestiegen

In Berlin ist die Zahl der armen Kinder noch höher als im Bundessschnitt: Nach Angaben der Sozialverwaltung vom Dienstag sollen 2016 in der Hauptstadt 22,7 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren vom Armutsrisiko betroffen gewesen sein. Für alle Altersgruppen in Berlin lag die Armutsrisiko-Quote bei 16,6 Prozent.

Die Berliner Quote ist im Vergleich zu den Vorjahren deutlich angestiegen. 2014 waren es 18 und 2015 19,2 Prozent gewesen.

Deutschlandweit waren im vergangenen Jahr rund 21 Prozent der Kinder und Jugendlichen dauerhaft oder wiederkehrend von Armut betroffen, das ergab eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung.