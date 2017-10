Raus aus den Behinderten-Werkstätten, rein in den wirklichen Arbeitsmarkt. Das ist die Idealvorstellung des Bundesteilhabegesetzes. Doch in Berlin droht nun zahlreichen schwerbehinderten Arbeitnehmern der umgekehrte Weg: von einer Anstellung mit Tariflohn in Berlins großen Integrationsfirmen, zurück in die Werkstätten mit einem einfachen Arbeitsentgelt.

Dieses Szenario malt stellvertretend Frank Jeromin, Geschäftsführer von Mosaik Services, dem größten integrativen Unternehmen in Berlin. Zehn Standorte betreibt er, etwa das Restaurant Charlottchen und das Heinrichs in der Schloßstraße in Charlottenburg. Er fühlt sich von der Politik, vor allem von Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) hingehalten und im Stich gelassen. "So wenig Empathie für unsere Integrationsarbeit habe ich in dreißig Jahren noch nicht erlebt. Wenn nicht nachgebessert wird, müssen wir im nächsten Monat kurzfristig 68 Menschen entlassen, davon mindestens 25 schwer behinderte."

müsste mindestens verdoppelt werden, Löhne haben sich teilweise 40 Prozent seit 2003 erhöht, mit unseren 505 festgesetzten Euro liegt der Minderleistungsausgleich jetzt real also nur noch bei etwa 100 Euro