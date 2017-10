Interview | Demokratie-Forscherin Ulrike Guérot - „Der Nationalstaat ist überholt“

08.10.17 | 12:49 Uhr

In vielen Regionen Europas gibt es Bestrebungen nach Unabhängigkeit - auch viele Menschen in Brandenburg wünschen sich das. Aber Unabhängigkeit als Nationalstaat habe keine Zukunft, sagt Demokratie-Forscherin Ulrike Guérot. Und: Brandenburg allein sei für eine europäische Region auch zu klein.

rbb|24: Laut einer Umfrage vom Sommer 2017 wäre fast jeder fünfte Brandenburger für die Unabhängigkeit seines Bundeslands vom Rest der Republik. In Bayern oder Katalonien gibt es noch viel mehr Separatisten. Sie, Frau Guérot, haben ein Buch geschrieben, in dem Sie für ein Europa eintreten, das den einzelnen Regionen ein weit größeres politisches Gewicht gibt, als sie es bislang haben. Haben Sie deshalb Verständnis für solche Unabhängigkeitsbestrebungen? Ulrike Guérot: Ich bin nicht für die Unabhängigkeit europäischer Regionen im Sinne von: Bayern oder Katalonien können es auch allein, raus aus dem Staatsverband – wir wollen für die anderen nicht zahlen. Das ist nicht die Position, die ich vertrete. Ich benutze auch gar nicht diese Begriffe „Unabhängigkeit“ oder „Nicht-Unabhängigkeit“. Dieses Gegensatzpaar ist der falsche Ansatz.

Zur Person Ulrike Guérot 1964 in Grevenbroich im Rheinland geboren Gründerin des Berliner Think Tanks „European Democracy Lab“ Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems Lehrbeauftragte an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder Forschungsthema: Zukunft der europäischen Demokratie Autorin des Buches „Warum Europa eine Republik werden muss! Eine politische Utopie“ Einen Entwurf ihrer Vision von Europa als Republik hat Ulrike Guérot auf der Berliner Konferenz Re:publica 2015 vorgestellt.

Was schlagen Sie stattdessen vor? Ich schlage vor, dass wir genau hinschauen und uns fragen: Sind diese Wünsche nach regionaler Selbstbestimmung eigentlich so unnatürlich? Oder ist der Nationalstaat einfach ein Korsett, das jetzt ungefähr 200 Jahre lang gehalten hat, aber das jetzt überholt ist? Bevor es Spanien in seinen heutigen Grenzen gab, gab es ja schon Katalonien, das Baskenland oder Andalusien. Aus der Geschichte kommt die regionale Identität. Meine Frage ist: Können wir aus dieser neuen regionalen Bewegung etwas Konstruktives für ein anderes Europa machen? Ich glaube, das geht.

Ihre Vision ist ein Europa mit starken, unabhängigen Regionen, das ohne Nationalstaaten auskommt. Was hätten die Europäer davon? Die Leute hätten ihre regionale Identität, könnten mehr Dinge vor Ort in einem kleineren politischen Kontext entscheiden – und hätten trotzdem ein starkes Europa in der Welt. Der österreichische Schriftsteller Robert Menasse sagt: Heimat ist Region, Nation ist Fiktion. Es gibt einen Unterschied zwischen der Gegend, wo man sich zu Hause fühlt, was man konnotiert mit seiner Identität, seiner Kultur – meine Suppe, meine Küche – und der Nation. Ich glaube nicht, dass unsere Identität in der Nation liegt. Ich bin zwar deutsche Staatsbürgerin, aber ich komme aus dem Rheinland. Wenn ich in Köln aus dem Zug steige, dann fühle ich mich heimisch. Das ist ganz anders, wenn ich in Stuttgart oder München bin: Da fühle ich mich nicht heimisch, obwohl diese Städte zu Deutschland gehören.

Haben die aktuellen Unabhängigkeitstendenzen auch damit zu tun, dass Menschen sich in Zeiten der Globalisierung nach mehr Überschaubarkeit sehnen? Auf jeden Fall. Das, was wir jetzt erleben, hängt mit den Zeiten der Angst und des Umbruchs zusammen, in denen wir leben. Dann suchen die Menschen wieder das Kleine, die Heimat, die Identität. Die Frage ist: Wie können wir ihnen das bieten? Denn das ist kein verquerer Wunsch, sondern ein Bedürfnis, auf das man reagieren muss – emotional und politisch. Ich bezweifle aber, dass regionale Unabhängigkeit – im Sinne von eigene Währung, eigenes Land und so weiter – der richtige Weg dafür ist. Könnte man nicht die Regionen politisch aufwerten – autonom, selbstentscheidend – aber innerhalb des größeren politischen Gebildes einer Europäischen Republik? Das ist das Denkangebot, das ich in meinem Buch „Warum Europa eine Republik werden muss!“ mache.

Nehmen wir an, Ihre Vision würde Realität. Wie würde dann die Region aussehen, zu der Berlin und Brandenburg innerhalb einer Europäischen Republik gehören würden? Wäre sie gleichzusetzen mit Ostdeutschland? Seit der Bundestagswahl wird ja viel über die unterschiedlichen Wahlergebnisse in den alten und neuen Bundesländern gesprochen. Natürlich kenne ich diese Wahlkarten: Westdeutschland hat mit der Zweitstimme viel Rot gewählt, der Osten dagegen eher Blau. Das ist problematisch, und wir können uns lange darüber unterhalten, aus welchen ökonomischen Bedingtheiten dieses Wahlergebnis herrührt. Aber ich muss zurückfragen: Welches Ostdeutschland? Wenn man in die Geschichte schaut, dann war Sachsen schon sehr lange Sachsen. Im Mittelalter war es schon Kurfürstentum und 1945 gab es 42 Tage lang die Bestrebung, eine eigene sächsische „Republik Schwarzenberg“ im Erzgebirge zu gründen. Regionen wie Böhmen, Mähren oder Schlesien – das ist Kulturgut. Aber Ostdeutschland insgesamt hat keine nationale Tradition.

Wie müsste eine Berlin-Brandenburger Region dann aussehen? Die Politikwissenschaft sagt, dass Regierungseinheiten, in denen zwischen acht und 15 Millionen Menschen leben, eine optimale Betriebsgröße haben. Ob Ungarn, das Rheinland, die Niederlande, Schottland oder Bayern – sie alle fallen in diese Kategorie, wobei einige dieser Regionen zu eigenständigen Nationalstaaten geworden sind, andere nicht. Die Größe ist ideal, weil die Bevölkerung dann nicht das Gefühl hat, fremdregiert zu werden. Sie glauben dann – zu Recht oder zu Unrecht – dass Sie einen Cousin in der Regierung haben, der ihnen hilft, wenn sie in Schwierigkeiten sind. Ob der Cousin tatsächlich existiert oder nicht: Dieses Gefühl ist gut!

Ich könnte mir vorstellen, ein Stück des westlichen Polens zu der Region mit Berlin und Brandenburg hinzuzunehmen. Ulrike Guérot

Berlin und Brandenburg haben zusammengenommen rund sechs Millionen Einwohner. Das würde noch nicht zur Optimalgröße reichen. Welches Gebiet käme noch zur Region dazu? Da müssten wir uns drüber verständigen – genau wie 1945 als die Bundesländer geschaffen wurden. Damals wurde ja mehr oder weniger zufällig zusammengewürfelt: Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Was habe ich als Rheinländerin mit den Westfalen zu tun? Aber es funktioniert nun doch. Für ein Europa der Regionen bräuchten wir circa 50 Einheiten mit je zehn Millionen Menschen – damit das Parlament der Regionen nicht zu groß wird. Ich könnte mir vorstellen, ein Stück des westlichen Polens zu der Region mit Berlin und Brandenburg hinzuzunehmen. Aber es kommt gar nicht so darauf an, was ich denke – ich würde mir wünschen, dass viele Leute mitreden bei der Frage, wie die Grenzen der Regionen verlaufen sollen, wenn wir ein neues Europa aufbauen. Wichtig ist dabei, dass wir nicht strukturschwache und strukturstarke Regionen gegeneinander ausspielen: die Reichen für sich, die Armen für sich. Das kann es nicht sein. Innerhalb einer Europäischen Republik müsste man teilen. Es müsste einen Länder-Finanzausgleich geben.

Jetzt erleben wir in Brandenburg schon seit Jahren, wie hitzig über die Kreisgebietsreform gestritten wird – und da geht es „nur“ darum, ein paar Landkreise und kreisfreie Städte zu fusionieren. Meinen Sie, man könnte es Berlin, Brandenburg und Teilen von Polen wirklich schmackhaft machen, in einer gemeinsamen Region aufzugehen? Das geht nur mit dem Gedanken an ein europäisches Gemeinwesen, in dem wir den Nationalismus überwinden. Dafür bräuchten wir Verwaltungseinheiten, die nicht zu klein sind. Aber Sie müssen mir nichts erzählen von den Dramen, die so eine Kreisreform mit sich bringt: Ich komme aus Grevenbroich im Rheinland, da gab es 1976 die „kommunale Neugliederung“. Vorher war Grevenbroich unabhängige Kreisstadt mit dem Autokennzeichen GV. Dann haben wir die Kreisverwaltung und das Kreiskrankenhaus verloren und wurden im Kreis von Neuss eingemeindet – mit dem Autokennzeichen NE. Das hat den allermeisten nicht gefallen, aber es ist keine Revolution ausgebrochen und diejenigen, die nach 1976 geboren sind, kennen es nicht anders. Das einzig Permanente im Leben ist eben der Wandel.

Das Gespräch führte Anne Kohlick, Redaktion rbb|24.